장동혁 힘 실어준 박근혜 “분열보다 무서운 건 없다”

국힘 내홍 속 연찬회서 결속 강조

이미지 확대 여도 야도 정기국회 대비 전열 정비 27일 경기 고양 소노캄 고양에서 열린 국민의힘 의원 연찬회에서 박근혜(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 전 대통령과 장동혁(여섯 번째) 대표, 정점식(네 번째) 원내대표 등이 파이팅을 외치며 기념촬영하는 모습.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 여도 야도 정기국회 대비 전열 정비 27일 경기 고양 소노캄 고양에서 열린 국민의힘 의원 연찬회에서 박근혜(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 전 대통령과 장동혁(여섯 번째) 대표, 정점식(네 번째) 원내대표 등이 파이팅을 외치며 기념촬영하는 모습.

안주영 전문기자

세줄 요약 국민의힘이 연찬회에서 이재명 정권의 폭정에 맞서겠다며 결속을 다졌다. 박근혜 전 대통령은 지도부를 중심으로 일치단결해야 한다고 당부했고, 장동혁 대표는 민생엔 유능하고 폭정엔 단호하겠다고 했다. 당은 130개 입법 과제도 정리했다. 박근혜 전 대통령, 연찬회 참석과 단결 당부

장동혁 대표, 지도부 중심 대여 투쟁 강조

국민의힘, 정기국회 대비 130개 과제 정리

2026-08-28 5면

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당내 갈등이 계속되고 있는 국민의힘은 27일 국회의원 연찬회에서 “똘똘 뭉쳐 이재명 정권의 폭정을 막아내자”며 대여 투쟁 의지를 다졌다. 이날 연찬회에는 박근혜 전 대통령도 참석해 “어려운 때일수록 지도부를 중심으로 일치단결해서 나아가야 한다”며 장동혁 대표에게 힘을 실었다.국민의힘은 다음 달 정기국회를 앞두고 이날 경기 고양시 소노캄 고양에서 연찬회를 진행했다. 장 대표는 “민생에는 누구보다 유능하게 답하고, 폭정에는 누구보다 단호하게 맞서야 한다”고 말했다. 전날 취임 1주년을 맞은 장 대표는 한 달여 만에 소속 의원들과 단체로 만났다. 장 대표는 지난달 21일을 끝으로 의원총회에 참석하지 않았다. 정점식 원내대표는 “109명 모두 하나로 똘똘 뭉쳐 국민과 함께 싸우자”라고 강조했다.지난 6·3 지방선거에서 유세 지원에 나섰던 박 전 대통령도 연찬회를 찾았다. 2012년 한나라당(국민의힘 전신) 시절 이후 처음이다. 박 전 대통령은 “소수일수록 뭉치고 단합해야 한다. 다수를 상대로 힘에 부치는 상태에서 분열까지 하면 그 싸움은 보나 마나 한 결과가 될 것”이라며 “밖의 적을 상대로 싸울 때 우리 내부의 분열만큼 무서운 적은 없다. 정당 내 다양한 의견 나올 수 있어도 서로를 증오하거나 부정해서는 안 된다”고 당부했다.박 전 대통령은 “이번 연찬회로 여러분의 동지애가 두터워졌으면 한다”며 “지도부도 이 어려운 시기에 국민의 뜻이 어디 있는지를 잘 헤아려서 당을 이끌어주실 것을 부탁드린다”고 했다.이에 장 대표는 박 전 대통령이 떠난 후 기자들과 만나 “지도부를 중심으로 뭉쳐서 싸워야 한다는 말씀을 깊이 새기겠다”며 “우리 내부를 향해서 싸움을 거는 게 있다면 그건 신의도 동지애도 아니라고 생각한다”고 말했다.반면 ‘지도부에 힘을 실었다’는 해석에 대해 5선의 윤상현 의원은 기자들과 만나 “일반론적인 충정의 말씀으로 들었다”고 말했다. 한 초선 의원도 “대체 왜 여기에 와서 저런 말을 하는지 이해가 가지 않는다”고 했다.국민의힘은 이번 연찬회에서 정기국회에 대비해 130개 주요 입법 과제를 선정할 예정이다. 다만 109명 의원 중 90여 명만 참석해 참석률은 기대에 미치지 못했다. 28일 자유토론에서는 장 대표의 거취와 현역 4인 중징계, 당협위원장 직선제 등 민감한 현안을 두고 충돌이 벌어질 가능성도 있다.한편 장 대표는 연찬회 후 ‘제주 실종 허위 종결 사건’과 관련해 제주경찰청과 장미란씨 시신 발견 현장을 찾을 예정이다.