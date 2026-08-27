장동혁 힘 실어준 박근혜… “분열보다 무서운 건 없다”

국힘 내홍 속 연찬회서 결속 강조

이미지 확대 여도 야도 정기국회 대비 전열 정비 27일 경기 고양 소노캄 고양에서 열린 국민의힘 의원 연찬회에서 박근혜(왼쪽 두 번째) 전 대통령과 장동혁(첫 번째) 대표, 정점식(세 번째) 원내대표 등이 함께 이동하는 모습.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 여도 야도 정기국회 대비 전열 정비 27일 경기 고양 소노캄 고양에서 열린 국민의힘 의원 연찬회에서 박근혜(왼쪽 두 번째) 전 대통령과 장동혁(첫 번째) 대표, 정점식(세 번째) 원내대표 등이 함께 이동하는 모습.

안주영 전문기자

세줄 요약 국민의힘이 연찬회에서 이재명 정권의 폭정에 맞서기 위해 결속을 다졌다. 박근혜 전 대통령은 내부 분열만큼 무서운 적은 없다며 단합을 강조했고, 장동혁 대표는 민생 대응과 대여 투쟁을 함께 주문했다. 연찬회서 대여 투쟁·단합 의지 결집

박근혜, 내부 분열 경계하며 지도부 지원

130개 입법 과제 정해 정기국회 대비

2026-08-28 5면

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당내 갈등이 계속되고 있는 국민의힘은 27일 국회의원 연찬회에서 “똘똘 뭉쳐 이재명 정권의 폭정을 막아내자”며 대여 투쟁 의지를 다졌다. 이날 행사에는 박근혜 전 대통령도 참석해 “내부 분열만큼 무서운 적은 없다”며 단합을 당부했다.국민의힘은 다음 달 정기국회를 앞두고 이날 경기 고양시 소노캄 고양에서 연찬회를 진행했다. 장동혁 대표는 “이재명 정권이 이제 겨우 1년이 조금 넘었는데 대한민국 붕괴 속도는 갈수록 빨라지고 있다”며 “과연 이대로 4년을 더 맡겨 놓을 수 있는가 국민들이 걱정하고 또 분노하고 있다”고 말했다.그러면서 “민생에는 누구보다 유능하게 답하고, 폭정에는 누구보다 단호하게 맞서야 한다”며 “오직 국민과 대한민국만 바라보면서 우리 당 국회의원 모두가 한마음으로 싸워야 한다”고 했다. 전날 취임 1주년을 맞은 장 대표는 한 달여 만에 소속 의원들과 단체로 만났다. 장 대표는 지난달 21일을 끝으로 의원총회에 참석하지 않았다.정점식 원내대표도 “정기국회에서 이재명 정권이 벌이는 파괴와 해체의 실상을 낱낱이 검증하고 고발해야 한다”고 당부했다. 특히 “야당답게 싸워 나가자. 109명 모두 하나로 똘똘 뭉쳐 국민과 함께 싸우자. 이길 수 있다”고 강조했다.지난 6·3 지방선거에서 유세 지원에 나섰던 박 전 대통령도 연찬회를 찾았다. 2012년 한나라당(국민의힘 전신) 시절 이후 처음이다. 박 전 대통령은 “소수일수록 뭉치고 단합해야 한다. 다수를 상대로 힘에 부치는 상태에서 분열까지 하면 그 싸움은 보나 마나 한 결과가 될 것”이라며 “밖의 적을 상대로 싸울 때 우리 내부의 분열만큼 무서운 적은 없다. 정당 내 다양한 의견 나올 수 있어도 서로를 증오하거나 부정해서는 안 된다”고 당부했다.특히 박 전 대통령은 “이번 연찬회로 여러분의 동지애가 두터워졌으면 한다”며 “어려울 때일수록 지도부를 중심으로 힘을 모아야 하고, 지도부도 민심이 어딨는지 알아야 한다”고 장 대표에게 힘을 실었다.국민의힘은 이번 연찬회에서 정기국회에 대비해 130개 주요 입법 과제를 선정할 예정이다. 국민의힘은 네팔 홍수 사태에 음주 반입을 금지하고 차분한 분위기로 1박 2일 연찬회를 진행키로 했다.다만 109명 의원 중 80여 명만 참석해 참석률은 기대에 미치지 못했다. 28일 자유토론에서는 장 대표의 거취와 현역 4인 중징계, 당협위원장 직선제 등 민감한 현안을 두고 충돌이 벌어질 가능성도 있다.