與 “경찰 6대 폐단 뿌리 뽑겠다”… 檢 ‘보완수사권 부활’엔 선그어

민주 “제 식구 감싸기 등 개혁 박차

제주 사건, 수사 전 행정 영역 문제”

세줄 요약 민주당이 경찰의 제 식구 감싸기와 사건 암장 등 6대 폐단을 지목하며 개혁 속도를 높였다. 제주 실종 허위 종결 논란을 계기로 외부 감사 확대와 책임 강화 방안을 검토하고, 검찰 보완수사권 부활론과는 분리해 대응했다. 경찰 6대 폐단 지목, 개혁 드라이브 강화

제주 실종 허위 종결 논란, 내부 통제 촉구

검찰 보완수사권 부활론엔 선 긋기

2026-08-27 2면

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김민석 더불어민주당 대표가 26일 경찰의 ‘6대 폐단’을 거론하며 강한 경찰개혁 의지를 밝혔다. 제주에서 잇따라 발생한 실종 허위 종결 사건의 불똥이 검찰 보완수사권 부활론으로 튈 조짐이 보이자 경찰 내부 통제 강화를 서두르는 것으로 풀이된다.김 대표는 이날 경북 안동에서 열린 최고위원회의에서 “(경찰의) 제 식구 감싸기, 사건 암장, 무단 종결, 증거 은폐·조작, 수사정보 유출, 개인정보 침해 등 6대 폐단을 뿌리 뽑아야 한다”며 “경찰개혁에 박차를 가하겠다”고 밝혔다.민주당은 당대표 직속 ‘경찰개혁추진단’을 중심으로 개혁 논의에 속도를 내고 있다. 전날 변호사 출신 초선인 김남희 의원을 단장으로 임명한 데 이어 이날 국회 행정안전위원회 여당 간사인 이해식 의원을 공동단장으로 추가 선임했다. 김 대표는 비(非)경찰 출신 의원을 전면에 내세운 데 대해 “오로지 투명하고 신속하며 강력한 경찰개혁을 한다는 목표 때문”이라고 설명했다.김 대표는 “외부 감사 확대, 수사 제척사유 강화, 피해자에 대한 설명 강화, 불법·부실 수사에 대한 법적 책임 강화 등 대안을 찾겠다”며 “지휘 체계에 따른 감독과 책임 소재도 더 확고히 세워야 한다”고 강조했다.민주당은 경찰 부실 수사 논란이 검찰 보완수사권 폐지 문제로 번지는 데에는 선을 그었다. 오는 10월 검찰청 폐지와 맞물려 비대해지는 경찰 권한을 제대로 통제하지 못하면 검찰개혁을 주도한 민주당이 여론의 역풍을 맞을 수 있다는 판단이 작용한 것으로 풀이된다.행안위 소속 김영배 민주당 의원은 SBS 라디오에서 제주 실종 허위 종결 사건을 ‘경찰 시스템의 실패’라고 규정하며 “국민의힘이 검찰의 보완수사권하고는 아무런 상관이 없는 이 사건을 보완수사권 문제로 자꾸 치부하고 몰아가려고 하는 것은 아주 고약하고 못된 행태”라고 했다.법제사법위원회 소속 박균택 의원은 MBC 라디오에서 “수사로 발전하기 전 행정 영역에서 생긴 문제”라며 “보완수사권 폐지를 이제 와서 다시 논의할 여지는 없다”고 말했다.