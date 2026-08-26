장동혁 대표, 취임 1주년 기자회견

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 26일 당 대표 취임 1주년 기자회견을 여의도 당사에서 하고 있다.2026.8.26. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 26일 당 대표 취임 1주년 기자회견을 여의도 당사에서 하고 있다.2026.8.26. 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 대표가 26일 당 대표 취임 1주년 기자회견을 여의도 당사에서 하고 있다.