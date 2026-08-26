취임 1주년 장동혁 “보수정체성확립위 설립…2028년 총선 과반 달성”

취임 1주년 임기 반환점 돌아

총선 지휘·임기 완수 의지 재확인

“2030 국민의힘 지지 높아”

“결집된 당심으로 민생정당으로”

“모든 보수 세력과 연대할 것”

“국회의원 등 선출직 새 평가 구축”

“시·도당, 당협위원장 당원 선출”

“당원주권 2.0 위원회 신설해 추진”

이미지 확대 취임 1주년 기자회견, 발언하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 당 대표 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 취임 1주년 기자회견, 발언하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 26일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 당 대표 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 취임 1주년을 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원을 참배했다. 장 대표는 방명록에 ‘자유민주주의 국민주권 참정권 수호’라고 적었다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 취임 1주년을 맞은 장동혁 국민의힘 대표가 26일 서울 동작구 국립서울현충원을 참배했다. 장 대표는 방명록에 ‘자유민주주의 국민주권 참정권 수호’라고 적었다. 뉴스1

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 취임 1주년 기자회견에서 남은 임기 1년의 완수 의지를 밝히고, 2028년 총선 과반 달성을 목표로 제시했다. 당원주권 확대와 100만 책임당원 시대를 성과로 내세우며 민생정당 도약도 강조했다. 취임 1주년, 임기 완수와 재출발 의지

2028년 총선 과반 목표와 승리 교두보 강조

당원주권 확대, 보수정체성 강화 구상

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취임 1주년을 맞은 장동혁 국민의힘 대표는 26일 “저에게 주어진 남은 임기 1년, 이제 새롭게 출발하겠다”며 임기 완수 의지를 재확인했다. 장 대표는 “지난 1년이 무너진 당을 일으키고 흩어진 보수를 결집하는 시간이었다면 지금부터는 본격적으로 승리의 교두보를 쌓는 시간”이라며 2028년 총선을 진두지휘해 과반 의석을 달성하겠다는 목표도 밝혔다.장 대표는 이날 국민의힘 중앙당사 기자회견에서 “지난 1년, 저는 무엇보다 당원의 주권 강화에 힘을 쏟았다”며 “꿈만 같았던 100만 책임당원 시대가 열렸다. 특히 2030세대의 국민의힘 지지는 그 어느 때보다 높다”고 자평했다. 그러면서 “결집된 당심을 토대로 ‘민생정당’으로 도약하겠다”고 강조했다.이날 장 대표는 ‘국민의힘 2.0, 4대 혁신 프로젝트’를 추진하겠다고 밝혔다. 장 대표는 “시·도당위원장, 당협위원장 선출 등에 당원이 직접 참여하도록 해 당원 주권을 더욱 확대해 나가겠다”며 당무감사 평가지표 개선, 당원 교육 체계화, 당원 세분화, 모바일 당원증 등을 추진하겠다고 했다. 이를 위해 ‘당원주권 2.0 위원회’를 출범할 예정이다. 이에 논란이 된 당협위원장 일괄 직선 재선출도 해당 위원회로 넘길 가능성이 나온다.특히 장 대표는 “‘가치정당 2.0’의 깃발을 높이 세우겠다”며 ‘보수정체성확립위원회’를 설립하겠다고 했다. 그는 “대한민국 건국과 발전, 그 기적의 역사관에 동의하는 모든 보수세력과의 연대에도 더욱 힘을 쏟겠다”며 “국민의힘이 진정한 ‘보수의 맏형’이 되도록 할 것”이라고 했다.또 “선출직 평가 제도도 보수의 시대적 가치에 맞게 개편하겠다”며 “국회의원, 광역단체장, 기초단체장, 지방의회 의원들을 대상으로 새로운 평가제도를 구축하겠다”고 말했다. ‘모든 보수 세력과의 연대’에 동의하지 않는 구성원들은 하위 평가를 받을 수 있다는 뜻으로도 해석됐다.이와 함께 장 대표는 ‘6대 국민주권 회복 구상’도 밝혔다. 부동산정책 정상화 특위를 확대 개편하고 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 진상조사 태스크포스(TF)를 설치한다. 이재명 대통령 관련 5개 재판 즉시 재개를 촉구하고 ‘선관위 특검’의 수사를 철저히 감시하겠다고 밝혔다. ‘청년주거 TF’와 일자리 TF도 신설할 예정이다.