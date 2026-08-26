김민석, 李대통령에 “인요한, 적십자사 회장 임명 안 했으면”

김민석, 청와대 초청 만찬 후 별도 회동

박성준 “당내외 의견 수렴한 결과 전달”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 26일 경북 안동 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시며 목을 축이고 있다. 2026.8.26 안동 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 26일 경북 안동 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시며 목을 축이고 있다. 2026.8.26 안동 연합뉴스

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 이재명 대통령과의 만찬 뒤 따로 만나 인요한 대한적십자사 회장 임명은 하지 않는 게 좋겠다는 당내외 의견을 전달한 것으로 전해졌다. 적십자사는 인 전 의원을 회장으로 선출했지만, 비상계엄과 탄핵 국면에서의 행보를 두고 부적격 논란이 이어졌다. 김민석, 대통령에 인요한 임명 반대 의견 전달

청와대 만찬 뒤 별도 면담서 당내외 의견 설명

적십자사 회장 인준 앞두고 부적격 논란 재점화

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김민석 더불어민주당 대표가 이재명 대통령에게 인요한 대한적십자사 회장을 임명하지 않는 게 좋겠다는 입장을 전달한 것으로 26일 전해졌다.박성준 민주당 수석대변인은 이날 경북 안동에서 열린 현장 최고위원회의 직후 기자들과 만나 “어제(25일) 청와대 만찬이 끝나고 당 대표가 따로 이 대통령과 시간을 가졌다”면서 이같이 말했다.김 대표는 이 자리에서 “인 회장 임명 관련 얘기가 나오는데 당내외 의견을 많이 수렴한 결과 임명하지 않는 게 좋겠다”고 말했다고 한다.박 수석대변인은 ‘이 대통령 대답이 있었느냐’는 질문에는 “(김 대표가) 당내외 의견을 수렴한 결과를 말씀만 드렸다”고 답했다.앞서 적십자사는 지난 6월 중앙위원회 의결을 통해 인 전 국민의힘 의원을 회장으로 선출했다. 적십자사 조직법에 따라 명예회장인 이 대통령이 인준하면 회장 업무를 수행하게 된다. 인 전 의원이 12·3 비상계엄 및 탄핵 국면에서 보인 행보로 인해 시민사회에선 부적격 인사라는 지적이 제기돼 왔다.