[포토] ‘대표직 사퇴’ 이준석 의원

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] ‘대표직 사퇴’ 이준석 의원

입력 2026-08-26 09:59
수정 2026-08-26 10:02
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 당내 호응 부족으로 대표직 사퇴 선언
  • 자강·쇄신 제안했으나 합의 이르지 못함
  • 당원·지역구 의원으로 역할 지속


이준석 개혁신당 대표는 26일 당대표직 사퇴를 선언하며 “제가 오히려 당내 다른 구성원들이 하고자 하는 일을 가로막고 있었다면, 그 자리를 비우는 것이 당을 위해 선택해야 할 길이라고 생각한다”고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “지방선거 이후 석 달 남짓, 저는 당의 자강과 쇄신을 위한 고민과 제안을 해왔다. 그러나 당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했다”며 이같이 말했다.

그는 이어 “누구의 탓도 아니다. 설득해 내지 못한 책임은 전적으로 대표인 제게 있다”며 “우리 앞에는 미룰 수 없는 정치 일정이 놓여 있고, 정치의 시간은 누구를 기다려 주지 않는다”고 했다.

이 대표는 또 “방향에 대한 합의 없이 그 일정을 맞출 수는 없다고 판단했다”면서 “한 사람의 당원으로, 동탄2신도시의 국회의원으로 제자리에서 할 일을 하겠다”고 설명했다.

그러면서 “뒤이어 당을 이끌어 갈 분들께는 더 큰 힘을 실어 주시길 부탁드린다. 그동안 감사했다”는 당부도 덧붙였다.
온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로