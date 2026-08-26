[포토] ‘대표직 사퇴’ 이준석 의원

세줄 요약 이준석 개혁신당 대표가 당내 충분한 호응을 얻지 못했다며 대표직 사퇴를 선언했다. 그는 자강과 쇄신을 위한 제안을 이어왔으나 합의에 이르지 못했고, 설득하지 못한 책임은 전적으로 자신에게 있다고 밝혔다. 앞으로는 당원과 동탄2신도시 국회의원으로서 역할을 하겠다고 했다. 당내 호응 부족으로 대표직 사퇴 선언

자강·쇄신 제안했으나 합의 이르지 못함

당원·지역구 의원으로 역할 지속

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이준석 개혁신당 대표는 26일 당대표직 사퇴를 선언하며 “제가 오히려 당내 다른 구성원들이 하고자 하는 일을 가로막고 있었다면, 그 자리를 비우는 것이 당을 위해 선택해야 할 길이라고 생각한다”고 밝혔다.이 대표는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “지방선거 이후 석 달 남짓, 저는 당의 자강과 쇄신을 위한 고민과 제안을 해왔다. 그러나 당 안에서 충분한 호응을 얻지 못했다”며 이같이 말했다.그는 이어 “누구의 탓도 아니다. 설득해 내지 못한 책임은 전적으로 대표인 제게 있다”며 “우리 앞에는 미룰 수 없는 정치 일정이 놓여 있고, 정치의 시간은 누구를 기다려 주지 않는다”고 했다.이 대표는 또 “방향에 대한 합의 없이 그 일정을 맞출 수는 없다고 판단했다”면서 “한 사람의 당원으로, 동탄2신도시의 국회의원으로 제자리에서 할 일을 하겠다”고 설명했다.그러면서 “뒤이어 당을 이끌어 갈 분들께는 더 큰 힘을 실어 주시길 부탁드린다. 그동안 감사했다”는 당부도 덧붙였다.