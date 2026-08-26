개혁신당 이준석, 오늘 대표직 사퇴…지방선거 참패·정이한 사태 책임

세줄 요약 이준석 개혁신당 대표가 6·3 지방선거 참패와 정이한 부산시장 후보 피습 자작극 사태에 대한 정치적 책임을 지고 대표직 사퇴를 선언할 것으로 알려졌다. 당은 기초의원 1석에 그치며 타격을 입었고, 내부 쇄신 요구도 커졌다. 지방선거 참패 책임 지고 대표직 사퇴

정이한 피습 자작극 사태로 당 타격

당내 쇄신·혁신 요구 속 기자회견 예고

이미지 확대 개혁신당 이준석 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 이준석 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스

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이준석 개혁신당 대표가 26일 6·3 지방선거 패배와 정이한 부산시장 후보 피습 자작극 사태 등에 대한 정치적 책임을 지고 당 대표직을 내려놓을 것으로 알려졌다.이 대표는 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열어 이런 입장을 밝힐 것으로 전해졌다.개혁신당은 지난 6·3 지방선거에서 광역단체장과 기초단체장 등을 비롯해 다수의 후보를 냈으나 기초의원 1석을 확보하는 데 그쳤다. 또 부산시장 선거에 출마했던 정이한 후보가 피습 자작극 혐의로 구속기소 되면서 당의 정치적 입지도 좁아진 상황이다.이런 가운데 당내 구성원들이 당 쇄신에 소극적인 모습을 보이자, 이 대표가 당 대표 사퇴를 결심한 것으로 알려졌다.당 관계자는 연합뉴스에 “국민들이 우리 당에 실망한 부분들을 유야무야 넘어가서는 안 되고, 정치적 이벤트들을 아무렇지 않게 계속해나가기 이전에 우리 내부의 쇄신과 혁신을 말하는 게 먼저여야 하지 않느냐는 고민이 있었다”고 전했다.앞서 이 대표는 천하람 원내대표와 함께 지난 24일 취임 인사차 개혁신당 방문 의사를 밝힌 더불어민주당 김민석 신임 당 대표를 접견할 예정이었으나, 당일 ‘당 내부 사정’을 이유로 일정을 취소한 바 있다.