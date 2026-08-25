유시민 “李대통령, 오만한 권력자 모습” 친명계 “저주의 독설… 작가 아닌 무당”

유 “명픽 대표… 왕정으로 가는 것”

친노·친문 지지층 여론 반영 분석

이미지 확대 유시민 작가 닫기 이미지 확대 보기 유시민 작가

세줄 요약 유시민 작가가 민주당 전대 이후에도 이재명 대통령을 왕정·귀족정, 오만한 권력자라고 비판해 친명계의 거센 반발을 샀다. 당내에선 선을 넘었다는 비난과 함께, 전통적 지지층의 불만을 대변한 발언이라는 해석도 나왔다. 유시민, 이재명 대통령 향해 강한 비판

친명계, 선 넘었다며 거센 반발 표출

당내 갈등 속 지지층 신호 해석 확산

2026-08-26 6면

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더불어민주당 전당대회 기간 이재명 대통령을 향해 날 선 비판을 했던 유시민 작가가 전대 이후에도 “왕정·귀족정”, “오만한 권력자” 등 발언 수위를 더 끌어올렸다. 당내에선 “선을 넘었다”는 반응이 나오는 가운데, ‘코어’(핵심) 지지층을 외면하지 말라는 경고라는 해석도 있다.유 작가는 지난 24일 한 유튜브 방송에서 이번 민주당 전당대회에 대해 “대통령이 여당 대표를 ‘픽’해서 당선시키려 하는 건 왕정, 귀족정으로 가는 것”이라고 직격했다. 이 대통령을 향해선 “지금 대통령의 모습은 오만한 권력자의 모습”이라며 “소통, 교감, 공감하는 방식으로 국정을 하고 있지 않다”고 했다.극심한 계파 갈등으로 얼룩진 전당대회 이후 이 대통령이 당내 화합 노력에 나서고, 김민석 대표도 취임 초반 통합 행보를 하는 와중에 유 작가가 또다시 참전한 것이다.친명(친이재명)계 의원들은 25일 유 작가를 향해 “작가가 아니라 무당”, “저주의 독설가”, “선을 넘었다”, “태극기 수준”이라고 맞받았다. 친명계 박홍근 기획예산처 장관도 전날 페이스북에 “매우 모욕적인 비난”이라고 썼다. 앞서 유 작가가 ‘ABC론’, ‘재건축론’, ‘어물전 썩은 내’ 등을 거론했을 때도 친명계가 맞대응에 나섰지만 이번에는 격앙 수위가 한층 높아졌다.당 안팎에선 유 작가의 발언은 전통적 지지층의 여론을 반영된 것이란 해석이 나온다. 전당대회 이후 당내 주도권이 친명(친이재명)계로 완전히 넘어가는 것에 대한 반발, 김민석 대표에 대한 불신·견제 심리 등이 반영됐다는 것이다.박성민 정치컨설팅 민 대표는 “민주당은 지분을 가진 세력들이 있다. 민주당 정부라고 해도 이재명 정권이라고 하지 않는다”며 “그런데 이번에 당 대표 선거 때도 그렇고 이 대통령이 그걸 깼다고 본 것”이라고 말했다. 윤태곤 더모아 정치분석실장은 “(전통적) 지지층 중심으로 가야 한다는 말”이라고 분석했다.친노(친노무현)·친문(친문재인) 세력이 당내 주도권을 잃지 않겠다는 메시지란 의견도 있다. 최창렬 용인대 특임교수는 “이 대통령 지지율이 떨어지면 강성 당원들과 친청(친정청래) 측의 목소리가 더 커질 공간이 생긴다고 판단한 것”이라고 말했다.이런 가운데 이 대통령은 이날 더불어민주당 신임 지도부를 청와대로 초청해 만찬을 하는 등 화합 행보를 이어갔다. 친청계 최민희·한민수·이성윤 최고위원도 참석했다. 한 최고위원은 이날 SBS 라디오에서 “비평가(유 작가)로서 본인의 생각을 얘기한 것”이라며 “전적으로 동의하진 않는다. (이전 표현에 대해서도) 좀 과하지 않나 지적한 적도 있다”고 했다.