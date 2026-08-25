김민석표 ‘대통합’ 시동…범여 5당 뭉치고 중도·보수까지 확장

‘대통합 추진단’ 첫 회의 개최해

“개혁·중도·보수 인재 多 영입”

범여권 5개 정당 비공식 협의체

‘5층 진보 코너 모임’ 결성키로

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 25일 국회에서 열린 대통합 추진단 1차 회의에서 단장인 박범계 의원의 인사말을 들으며 웃고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 25일 국회에서 열린 대통합 추진단 1차 회의에서 단장인 박범계 의원의 인사말을 들으며 웃고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 대통합추진단 회의에서 진보·개혁은 물론 중도·보수까지 아우르는 인재 영입과 세력 확장을 선언했다. 범여권 5당의 비공식 협의체인 ‘5층 진보 코너 모임’도 제안하며 2028년 총선 전 연대 논의를 시작했다. 대통합추진단 출범, 이기는 통합 강조

중도·보수 포함한 인재 영입 확대 선언

범여권 5당 연대 논의, 2028 총선 대비

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김민석 더불어민주당 대표가 25일 진보와 보수를 망라한 인재 영입으로 당의 경쟁력을 키우겠다고 밝혔다. 민주당을 포함한 범여권 5개 정당 대표가 국회 의원회관 5층을 돌며 격의 없이 만나는 ‘5층 진보 코너 모임’도 제안하면서 2028년 총선을 겨냥한 진보 진영 연대 논의에도 시동을 걸었다.김 대표는 이날 국회에서 열린 대통합추진단 1차 회의에서 “대통합의 원칙은 이기는 대통합”이라며 “당의 내부 결속을 명확하게 하면서도 외부의 다양한 세력과 진보·개혁 그리고 중도·보수, 모든 세력과 세력 간 또는 개인의 영입을 동시에 추진해야만 당이 단단해진다”고 밝혔다.대통합추진단장은 4선 박범계 의원이 맡았다. 진보연대분과위원장에는 진성준 의원, 조국혁신당 연대분과위원장에는 이해식 의원이 임명됐다. 영입확장분과는 이소영·황명선 의원이 공동위원장을 맡았다.김 대표는 영입 대상과 관련해 “개혁과 중도·보수에 이르는 모든 스펙트럼의 참신하고 유능한 인물을 대대적으로 영입할 것“이라고 했다. 보수 중심 영입이 이뤄질 것이라는 우려가 제기되기 전에 이를 사전에 불식한 것이다.조국혁신당과의 관계에 대해서는 “합당으로 결론이 날지, 합당이 아닌 연대로 결론이 날지는 전혀 알 수 없다”며 연대와 통합 가능성을 모두 열어뒀다.김 대표는 이날 오후 당의 중장기 방향을 담당할 10대 특별기구도 발표할 예정이다. 그는 이를 가칭 ‘메가 텐’으로 지칭하며 대통합추진단을 우선순위가 높은 3대 기구 중 하나로 꼽았다.앞서 김 대표는 한창민 사회민주당 대표를 예방하고 범여권 5개 정당 지도부의 비공식 협의체인 ‘5층 진보 코너 모임’을 결성하기로 했다. 김 대표와 한 대표, 신장식 조국혁신당 대표, 용혜인 기본소득당 원내대표의 의원실은 의원회관 5층에 있고 윤종오 진보당 원내대표의 의원실은 4층에 있다.김 대표는 “5층 플러스 원으로 해서 앞으로 5층 코너 모임을 하면 괜찮을 것 같다”고 제안했다. 첫 모임은 한 대표가 초대하는 방식으로 열기로 했다.교섭단체 구성 요건 완화와 결선투표제 도입 등의 논의 요구에 대해 김 대표는 “교섭단체 문제와 관련해서도 열어놓고 논의를 해도 좋겠다는 생각”이라고 답했다. 비례대표제를 비롯한 선거제도 개편도 총선에 임박하기 전에 논의하겠다고 밝혔다.