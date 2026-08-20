‘여섯 어른’ 순례 마친 김민석… 與전대 갈등 딛고 통합 시동

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‘여섯 어른’ 순례 마친 김민석… 與전대 갈등 딛고 통합 시동

반영윤 기자
입력 2026-08-20 18:09
수정 2026-08-20 18:09
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이해찬·김근태 묘역 잇달아 참배
“총선·연속 집권까지 판 크게 짤 것”
국회의장도 예방… 민생 입법 강조
﻿﻿﻿지명직 최고위원에 전용기·권미경
이석연 ‘李탈당’ 제안엔 “헌법 무지”

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김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표가 20일 경기 남양주시 모란공원에 위치한 김근태 전 열린우리당 의장 묘역을 참배한 뒤 김 전 의장의 배우자인 인재근 전 의원과 인사를 나누며 환하게 웃고 있다. 더불어민주당 제공
김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표가 20일 경기 남양주시 모란공원에 위치한 김근태 전 열린우리당 의장 묘역을 참배한 뒤 김 전 의장의 배우자인 인재근 전 의원과 인사를 나누며 환하게 웃고 있다.
더불어민주당 제공


김민석 더불어민주당 대표가 취임 사흘째인 20일 이해찬 전 국무총리와 김근태 전 열린우리당 의장의 묘역을 참배했다. 전·현직 대통령들에 예를 갖춘 데 이어 민주당의 ‘큰 어른’ 묘역을 찾은 건 전당대회 기간 갈라졌던 당을 하나로 묶으려는 통합 행보로 풀이된다.

김 대표는 이날 세종 은하수공원에 있는 이 전 총리 묘역에서 1분가량 묵념했다. 김 대표는 “철학적으로는 김대중의 뒤를 잇고 당에서의 역할로는 이해찬의 뒤를 잇겠다는 생각을 오랫동안 해 왔다”며 “이해찬 총리의 지혜와 결기, 선당후사의 투명성에 기초해 다음 총선과 연속 집권에 이르는 판을 크게 짜는 ‘판메이커’의 뒤를 잇겠다”고 다짐했다.

김 대표는 이후 경기 남양주 모란공원의 김 전 의장 묘역을 찾았다. 김 대표는 김 전 의장에 대해 민주대연합과 품격의 정치를 추구하고 ‘지는 것이 이기는 정치’를 실천한 인물이라고 회고했다. 현장에서 김 대표를 맞은 김 전 의장의 부인 인재근 전 의원은 “김근태 정신을 이어받아 민주당을 통합하고 포용하는 대표가 될 것으로 믿는다”고 화답했다.

앞서 김 대표는 전당대회 과정에서 “김대중처럼 흔들리지 않는 정치를, 노무현처럼 뜨거운 정치를, 김근태처럼 도덕적인 정치를, 이해찬처럼 원칙의 정치를, 문재인처럼 품격의 정치를, 이재명처럼 그 모든 것을 끌어안은 새로운 역사를 이끄는 정치를 배우고 싶었다”고 밝혀 왔다. 실제 김 대표는 취임하자마자 이 ‘여섯 어른’ 순례부터 시작했다.

김 대표는 이날 오후에는 조정식 국회의장을 예방했다. 조 의장은 “집권 여당의 유능함을 국민께 보여주는 것이 가장 중요하다”며 이재명 정부의 ‘든든한 동반자이자 균형자’ 역할을 당부했다. 이에 김 대표는 민생 법안 처리에선 ‘신속한 국회’, 민주주의 문제에선 ‘엄정한 국회’가 돼야 한다고 강조했다. 이어 이진숙 국민의힘 의원의 5·18 민주화운동 왜곡·폄훼 논란과 조희대 대법원장 문제에 대한 단호한 시정을 요청했다. 박성준 수석대변인은 김 대표와 조 의장 회동 직후 “장동혁 대표 등 야당 대표는 다음 주 정도 만나려고 일정을 잡고 있는 것 같다”고 말했다.



한편 김 대표는 의원총회에서 이석연 국민통합위원장의 이재명 대통령 탈당 제안과 관련해 “헌법에 대한 무지 내지는 오해에 기초한 것”이라고 반박했다. 이날 지명직 최고위원 중 청년 몫에 전용기(재선) 의원, 노동 몫에 권미경 한국노총 공공연대노련 위원장을 각각 인선했다.
세종 반영윤 기자
세줄 요약
  • 이해찬·김근태 묘역 참배로 통합 행보 시작
  • 김대중·노무현 등 계보 언급하며 역할 강조
  • 조정식 예방, 민생·민주주의 처리 원칙 제시
2026-08-21 5면
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