김민석, ‘여섯 은인’ 순례 마침표…‘원칙’ 이해찬·‘도덕’ 김근태 묘역 참배

김대중·노무현·문재인·이재명 뒤이어

‘與 회복해야 할 가치 원천’ 두 은인 찾아

국회의장 예방선 “신속·엄정 국회돼야”

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표가 취임 사흘째인 20일 세종 은하수공원에 있는 이해찬 전 국무총리 묘역에서 1분가량 묵념하고 있다. 세종 반영윤 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표가 취임 사흘째인 20일 세종 은하수공원에 있는 이해찬 전 국무총리 묘역에서 1분가량 묵념하고 있다. 세종 반영윤 기자

이미지 확대 김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표가 20일 경기 남양주시 모란공원에 위치한 김근태 전 민주당 상임고문 묘역을 참배한 뒤 김 전 고문의 배우자인 인재근 전 의원과 인사를 나누며 환하게 웃고 있다. 더불어민주당 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석(왼쪽) 더불어민주당 대표가 20일 경기 남양주시 모란공원에 위치한 김근태 전 민주당 상임고문 묘역을 참배한 뒤 김 전 고문의 배우자인 인재근 전 의원과 인사를 나누며 환하게 웃고 있다. 더불어민주당 제공

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 취임 사흘째 이해찬·김근태 묘역을 잇달아 참배하며 ‘여섯 은인’ 순례를 마쳤다. 그는 김대중의 뒤를 잇는 철학과 이해찬의 원칙, 김근태의 도덕을 계승하겠다고 밝히며 당 통합과 총선 전략 구상도 강조했다. 이해찬·김근태 묘역 참배로 순례 마침표

김대중·노무현 등 계승 가치 재강조

국회 예방 뒤 민생·민주 입법 시동

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김민석 더불어민주당 대표가 취임 사흘째인 20일 이해찬 전 국무총리와 김근태 전 민주당 상임고문의 묘역을 잇달아 참배했다. 국회에서는 조정식 국회의장을 예방하는 등 집권여당 대표로서 입법 행보에 시동을 걸었다.김 대표는 이날 세종 은하수공원에 있는 이 전 총리 묘역에서 1분가량 묵념했다. 그는 “김대중 대통령이 저의 정치적 스승이고 아버지 같은 분이라면 이해찬 총리는 내게 선거를 가르쳐준 분”이라며 “(이 전 총리가) 엄하면서 내심은 따뜻한 그런 큰 형 같은 분”이라고 회고했다. 2020년 3선 의원으로 국회에 돌아올 당시 이 전 총리가 후보 단일화 위한 김 대표의 탈당 과정에 대해 마음 아파 했다는 일화를 소개하며 울먹이기도 했다.김 대표는 “철학적으로는 김대중의 뒤를 잇고 당에서의 역할로는 이해찬의 뒤를 잇겠다는 생각을 오랫동안 해 왔다”며 “이해찬 총리의 지혜와 결기, 선당후사의 투명성에 기초해 다음 총선과 연속 집권에 이르는 판을 크게 짜는 ‘판메이커’의 뒤를 잇겠다”고 다짐했다.이어 경기 남양주시 모란공원의 김 전 고문 묘역을 찾은 김 대표는 김 전 고문의 부인 인재근 전 의원을 포옹하며 맞이했다. 그는 이 전 총리와 김 전 고문을 “민주당이 배출한 권력을 만들어 낸 분들이자 그 권력을 지탱한 가치관의 뿌리”라고 했다. 김 전 고문에 대해선 민주대연합과 품격의 정치를 추구하고 ‘지는 것이 이기는 정치’를 실천한 인물이라고 했다.김 대표는 “민주당이 회복해야 할 모든 가치를 생각하게 하는 원천 중 한 분”이라며 김 전 고문이 추구한 민주대연합 노선을 강조했다. 민주화운동의 격랑과 비교하면 이번 전당대회 갈등은 사소한 일이라며 당내 통합 의지도 밝혔다. 인 전 의원은 “김근태 정신을 이어받아 민주당을 통합하고 포용하는 대표가 될 것으로 믿는다”고 화답했다.김 대표는 전당대회 과정에서 “김대중처럼 흔들리지 않는 정치를, 노무현처럼 뜨거운 정치를, 김근태처럼 도덕적인 정치를, 이해찬처럼 원칙의 정치를, 문재인처럼 품격의 정치를, 이재명처럼 그 모든 것을 끌어안은 새로운 역사를 이끄는 정치를 배우고 싶었다”고 밝혀 왔다. 취임 뒤 김 전 대통령과 노 전 대통령 묘역, 문 전 대통령, 이 대통령을 차례로 찾은 데 이어 이날 두 묘역 참배로 ‘여섯 은인’ 순례를 마친 셈이다.김 대표는 국회에서 조 의장을 예방했다. 조 의장은 “집권여당의 유능함을 국민께 보여주는 것이 가장 중요하다”며 이재명 정부의 “든든한 동반자이자 균형자” 역할을 당부했다. 김 대표는 민생 법안 처리에선 ‘신속한 국회’, 민주주의 문제에선 ‘엄정한 국회’가 돼야 한다며 이진숙 의원의 5·18 폄훼 논란과 조희대 대법원장 문제에 대한 단호한 시정을 요청했다. 이어 당대표 취임 후 첫 의원총회와 본회의에 참석했다.