정점식·서일준 “통영·거제 하루하루 절박…정부, ‘기다리라’ 말고 행동 나서야”

경남권 기록적 폭우 피해 극심

특별재난지역 신속 지정 촉구

“지자체 힘만으로는 복구 한계”

“한성숙·윤호중, 아직도 ‘검토’만”

이미지 확대 경남 통영·고성을 지역구로 둔 정점식(왼쪽) 국민의힘 원내대표와 서일준(경남 거제) 의원이 20일 국회 소통관 기자회견에서 정부의 조속한 특별재난지역 선정을 촉구하고 있다. 정점식 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 경남 통영·고성을 지역구로 둔 정점식(왼쪽) 국민의힘 원내대표와 서일준(경남 거제) 의원이 20일 국회 소통관 기자회견에서 정부의 조속한 특별재난지역 선정을 촉구하고 있다. 정점식 페이스북

세줄 요약 정점식·서일준 의원이 기록적 폭우로 큰 피해를 입은 통영·거제를 특별재난지역으로 조속히 선포하라고 정부에 다시 요구했다. 주택 침수와 도로 파손, 하천 유실, 농작물 피해가 광범위해 지자체 힘만으로는 신속한 복구와 일상 회복에 한계가 있다고 지적했다. 통영·거제 특별재난지역 조속 선포 촉구

기록적 폭우로 주택·도로·농작물 피해 확산

정부의 검토보다 신속한 행동 요구

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정점식(경남 통영·고성) 국민의힘 원내대표와 서일준(경남 거제) 국민의힘 의원이 20일 기록적인 폭우로 극심한 피해를 당한 경남 통영과 거제를 조속히 특별재난지역으로 선포해 달라고 다시 한번 촉구했다.정 원내대표와 서 의원은 이날 국회 기자회견에서 “기상청은 거제의 강수 강도를 200년에 한 번, 통영은 100년에 한 번 나타날 수준이라고 분석했다”고 말했다.이어 “지금 현장에서는 공무원과 소방·경찰, 군 장병, 자원봉사자와 시민들이 한마음으로 피해 복구에 나서고 있다”면서도 “하지만 주택 침수, 도로 파손, 하천 유실, 농작물 피해 등 피해 규모가 워낙 광범위하고 심각한 만큼 지방자치단체의 힘만으로는 신속한 복구와 일상 회복에 한계가 있다”고 호소했다.이들은 “한성숙 국무총리와 윤호중 행정안전부 장관이 비 피해 현장을 찾아 피해의 심각성을 이미 확인했다”며 “그런데 오늘 현 시간까지 정부가 내놓은 답은 여전히 ‘특별재난지역 선포를 검토하겠다’는 것”이라고 지적했다. 이어 “피해 주민들에게 하루하루가 너무나 절박하다”며 “도대체 무엇을 더 기다려야 하는가”라고 촉구했다.이들은 “정부에 강력히 촉구한다. 거제·통영을 특별재난지역으로 조속히 선포해 달라”라며 “지금 정부가 해야 할 일은 피해 주민들에게 기다리라고 하는 것이 아니라 국가가 있다는 것을 신속한 행동으로 보여 주는 것”이라고 강조했다.