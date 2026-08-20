안규백 “北핵무기, 보통 80~120개로 봐…정확한 수치 언급 제한적”

세줄 요약 안규백 국방부 장관이 북한 핵무기 보유량을 80~120개로 보는 국내 연구기관 추정이 있다고 언급했다. 다만 정부와 군의 공식 평가는 기밀이라 구체적 수치 공개가 어렵다고 했고, 트럼프 대통령의 57개 발언에는 숫자가 다르다고 선을 그었다. 북한 핵무기 80~120개 추정 언급

정부·군 공식 평가는 수치 공개 제한

트럼프 57개 발언엔 숫자 차이 지적

이미지 확대 결산보고하는 안규백 국방장관 안규백 국방부 장관이 20일 국회 국방위원회 전체회의에서 2025회계연도 결산보고 하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 결산보고하는 안규백 국방장관 안규백 국방부 장관이 20일 국회 국방위원회 전체회의에서 2025회계연도 결산보고 하고 있다. 2026.8.20 연합뉴스

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안규백 국방부 장관이 북한의 핵무기 보유 상황에 대해 “우리가 보통은 80~120개 정도로 보는데 정확한 수치를 말하는 것은 상당히 제한적”이라고 말했다.안 장관은 20일 국회 국방위원회에 출석해 성일종 국민의힘 의원이 ‘북한이 몇 개 정도 핵을 개발했다고 정부는 자체적으로 평가하느냐’고 질문하자 이같이 답했다.안 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 북한 핵무기를 ‘57개’로 언급한 데 대해서는 “약간 숫자는 다른 것 같다”고 했다.다만 안 장관은 이후 유용원 국민의힘 의원의 질의 때 본인의 ‘80~120개’ 발언에 대해 “국내 연구기관의 평가 내용”이라고 해명했다.이어 “우리 군 당국에서 어떻게 평가하는지에 관해서는 구체적으로 이 자리에서 말씀드리는 것이 상당히 제한적”이라고 덧붙였다.국방부 관계자 역시 안 장관이 언급한 북한 핵무기 수량은 “국내 연구기관이 추정한 수량을 언급한 것”이라고 설명했다.앞서 트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 김정은 북한 국무위원장과 “잘 지내고 있다”며 “그는 57개의 매우 강력한 핵무기를 갖고 있다”고 밝혔다.한미가 북한의 핵 개발 현황 관련 정보를 기밀로 관리하는 상황에서 미국 대통령이 북한의 핵무기 관련 수치를 구체적으로 거론한 것은 매우 이례적이다.국방부 관계자는 “한미는 북한이 상당한 수준의 핵 능력을 확보한 것으로 공동 평가하고 있다”면서도 “북한 핵 능력에 대한 세부 내용은 한미 연합비밀로 공개가 제한된다”고 전했다.정부는 북한을 핵보유국으로 인정하지 않는다는 기조에 따라 북한의 핵무기 보유 현황 등도 구체적으로 언급하지 않아 왔다.안 장관은 북한이 핵을 가진 것은 인정하느냐는 질문에는 “그것은 공식적으로 인정할 수 없다”고 말했다.핵무기 숫자를 트럼프 대통령이 57개라고 구체적으로 거론한 것은 북한의 핵무기 보유를 인정한 것 아니냐는 질문에는 “한국 국방부 장관이 거기에 대해 논평한다는 건 적절치 않은 것 같다”고 했다.그는 “우리는 핵을 개발할 수 없다. 미국의 전술핵(배치)도 우리가 받아들이면 안 된다”며 “미국의 핵우산을 확실히 제공받는 정책으로 우리가 일관되게 나가고 있는 것”이라고 강조했다.