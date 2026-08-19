DJ 이어 盧·文 찾은 김민석… 李정부와 ‘통합의 가치’ 잇는다

사과 한 달 만에 당대표로 盧 참배

양산마을도 찾아… 文 “화합” 당부



부산서 첫 최고위… 전국화 구상

“비공개 사안 유출 땐 퇴출” 경고도

문진석·안태준 부총장 추가 인선

이미지 확대 김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 당 지도부가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저 앞에서 문 전 대통령 부부와 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 박선원 최고위원, 김 대표, 문 전 대통령, 김정숙 여사, 서미화 최고위원. 뒷줄 왼쪽부터 이성윤·한민수·최민희 최고위원, 한병도 원내대표.

더불어민주당 제공 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 대표를 비롯한 당 지도부가 19일 경남 양산시 평산마을 문재인 전 대통령 사저 앞에서 문 전 대통령 부부와 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 박선원 최고위원, 김 대표, 문 전 대통령, 김정숙 여사, 서미화 최고위원. 뒷줄 왼쪽부터 이성윤·한민수·최민희 최고위원, 한병도 원내대표.

더불어민주당 제공

세줄 요약 김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀째 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 문재인 전 대통령을 예방했다. 부산에서 첫 현장 최고위를 열어 지방 분산 운영과 공개 회의 원칙을 내세우며 전국정당화와 통합 행보를 본격화했다. 봉하마을 참배와 평산마을 예방으로 통합 행보

부산 첫 현장 최고위로 전국정당화 구상 제시

비공개 유출 시 퇴출 경고로 기강 확립 강조

2026-08-20 4면

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김민석 더불어민주당 대표가 취임 이틀째인 19일 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 문재인 전 대통령을 예방했다. 부산에서는 취임 후 첫 현장 최고위원회의를 열고 전국정당화 구상을 구체화했다.김 대표는 이날 오전 한병도 원내대표와 새로 선출된 최고위원 등 지도부를 이끌고 경남 김해시 봉하마을을 찾았다. 김 대표는 노 전 대통령 묘역에 국화 한 송이를 놓고 분향한 뒤 고개 숙여 묵념했다.그는 참배를 마친 뒤 방명록에 “몸소 여신 시민 주권의 길, 세계의 모범으로 활짝 열겠습니다”라고 적었다. 노 전 대통령이 강조했던 시민 참여와 민주주의의 가치를 이어받아 이재명 정부가 표방하는 ‘국민주권정부’를 성공시키겠다는 뜻을 담은 것으로 해석된다. 김 대표는 이어 권양숙 여사를 예방했다.앞서 김 대표는 지난달 당대표 후보 신분으로 봉하마을을 찾아 “2002년 후보 단일화와 탈당 과정에서 마음의 상처를 입으신 노무현 대통령과 노사모(노무현을 사랑하는 모임)를 비롯한 모든 분께 다시 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 했다. 과거의 선택을 공개 사과한 지 약 한 달 만에 당대표가 돼 다시 노 전 대통령 묘역 앞에 선 것이다.김 대표는 이날 오후 경남 양산시 평산마을로 이동해 문 전 대통령을 예방했다. 박성준 수석대변인은 기자들과 만나 “문 전 대통령은 ‘전당대회 과정에서 치열한 경쟁을 하다 보니 당원들 사이의 내상이 깊어진 것 같다’며 ‘김 대표가 포용하고 화합을 이룰 수 있도록 각별한 노력을 기울여 달라’고 당부했다”고 설명했다.앞서 김 대표는 오전 부산시당에서 첫 공개 최고위원회의를 열었다. 그는 최고위에서 “최소 주 2일 내지 3일 이상은 전통적 의미의 지방에 있을 것이고, 최고위도 한두 번 정도는 지방에서 계속 개최될 것”이라고 했다. 전재수 부산시장을 만난 자리에서도 “첫 최고위를 서울이 아닌 부산에서 연 것은 해양수도가 국가적인 대축제이기 때문”이라고 밝혔다.김 대표는 “여러 사안을 결정하는 실제 최고위는 대부분 비공개돼 왔는데 그 부분을 필요하면 원칙적으로 공개할 것”이라며 “비공개 사안이 공개될 경우에는 (해당자에 대해) 지위 고하를 막론하고 회의에서 퇴출하겠다”고 경고를 하기도 했다.김 대표는 추가 당직 인선도 했다. 당 수석사무부총장에는 문진석(재선) 의원, 조직사무부총장에는 안태준(초선) 의원이 각각 임명됐다.