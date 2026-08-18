주한미군사령관, 국방부 방문… 한미 야외기동훈련 축소되나

안규백 장관과 훈련 협의 가능성

이미지 확대 국방부 청사 떠나는 브런슨 제이비어 브런슨(왼쪽) 주한미군사령관이 18일 서울 용산구 국방부 청사를 방문한 뒤 떠나고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국방부 청사 떠나는 브런슨 제이비어 브런슨(왼쪽) 주한미군사령관이 18일 서울 용산구 국방부 청사를 방문한 뒤 떠나고 있다.

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세줄 요약 브런슨 주한미군사령관이 국방부를 방문해 안규백 장관과 면담했다. 트럼프 대통령이 한미 연합훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시한 직후여서, 실제 조정 방안이 논의된 것으로 보인다. 이미 시작된 UFS 특성상 즉각 반영은 어렵지만, 야외기동훈련 축소와 내년 FS 조정 가능성도 제기됐다. 브런슨 사령관 국방부 방문, 안규백 장관 면담

트럼프, 한미 연합훈련 규모 대폭 축소 지시

추가 축소 시 대북 잘못된 신호 우려 확산

2026-08-19 5면

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도널드 트럼프 미 대통령이 한미 연합훈련 축소를 지시한 가운데 제이비어 브런슨 유엔사령관이 18일 국방부 청사를 방문해 안규백 장관을 면담한 것으로 전해졌다. 군 안팎에선 이미 연합훈련 규모가 줄어든 상황에서 추가로 축소할 경우 북한에 잘못된 신호를 줄 수 있다는 우려가 나온다.브런슨 사령관은 이날 오후 국방부 청사를 약 20분간 방문했다. 그는 취재진에게 “회의가 있었다”고 짧게 언급했을 뿐 정확한 방문 이유를 밝히지 않았다.이날 방문은 미 국방부가 트럼프 대통령의 한미 연합훈련 축소 지시에 대해 “군 통수권자의 지시 이행에 적극 노력하고 있다”는 입장을 밝힌 뒤 이뤄졌다. 안 장관과 만나 훈련 축소에 관한 의견을 교환했을 것으로 예상되는 이유다.앞서 트럼프 대통령은 전날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 훈련 축소를 지시했다고 밝혔다. 그는 “내가 북한 김정은 위원장과 매우 좋은 관계라는 점을 감안할 때 미국이 오래전 한국과의 연합군사훈련에 참가하기로 합의했다는 사실이 마음에 들지 않는다”며 “훈련을 취소하기는 너무 늦었기 때문에 국방부장관에게 연합군사훈련 규모를 대폭 축소하라고 지시했다”고 말했다.UFS가 이미 시작된 만큼 훈련이 축소된다면 야외기동훈련(FTX)이 줄어들 가능성이 높다. UFS 같은 대규모 연합 훈련은 몇 달 전부터 참가 부대·병력, 지휘소 편성, 시뮬레이션 시나리오 등을 이미 합의해 놓는 구조이기 때문에 트럼프 대통령의 지시를 즉각 반영하기에는 현실적 제약이 따르기 때문이다.군 안팎에서는 이미 올해 FTX가 줄어든 만큼 더 축소하는 것은 무리라는 목소리가 나온다. 이번 FTX는 14회로, 지난해 22회, 2024년 48회에 비하면 크게 줄어들었다. 지난 2018년 싱가포르 북미 정상회담 직후처럼 내년도 전반기 연합훈련(자유의 방패·FS)을 아예 건너뛸 가능성도 제기된다.하지만 군사 전문가들은 훈련을 중단할 경우 북한에 한미 전시 대응 의지나 준비태세가 완화됐다는 잘못된 시그널을 줄 수 있다고 우려하고 있다.신종우 국방안보포럼 사무총장은 “현재 연합 훈련을 줄이는 것은 하나의 신호탄일 뿐 곧 다가올 핵추진잠수함 후속 협의 등에서 압력이 이어질 가능성이 높다”며 “정부가 외교적 해결법을 빨리 찾아야 한다”고 말했다.