李대통령 “국군사관학교 창설 흔들림 없이…핵잠 도입 추진도 속도”

李 “전작권 임기 내 환수 차질 없이 추진”

“기후 문제도 국가안보 측면서 접근해야”

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대에서 제1회 을지국무회의 개회 선언을 하고 있다. 2026.8.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 18일 청와대에서 제1회 을지국무회의 개회 선언을 하고 있다. 2026.8.18 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 자료를 살펴보고 있다. 2026.8.18 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 제1회 을지국무회의에서 자료를 살펴보고 있다. 2026.8.18 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령은 을지 및 국무회의에서 전시작전권 임기 내 환수를 정부 계획대로 추진하라고 했다. 국군사관학교 창설 준비와 핵잠수함 사업에도 속도를 내고, 강한 국방과 한미동맹, 기후 재난 대응 현대화도 함께 주문했다. 전작권 임기 내 환수, 정부 계획대로 추진

국군사관학교 창설 준비, 흔들림 없이 진행

핵잠수함 사업과 한미동맹 강화 주문

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이재명 대통령은 18일 “전시작전권(전시작전통제권)의 임기 내 환수를 당초 정부 계획에 따라서 차질 없이 추진해 나가야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 을지 및 국무회의에서 “국방력을 좀 더 굳건하게 만들려면 작전 능력의 전방위적인 고도화, 이를 함께 이뤄낼 인재 육성 체계를 갖추는 것이 필수”라며 이같이 말했다.이 대통령은 “강한 국방은 국민의 삶을 지키고 대체 불가 대한민국을 실현하기 위한 가장 기본적인 토대”라고 강조했다. 그러면서 “무기 체계와 전력 규모 측면에서 보면 이미 우리 스스로를 지킬 역량이 전 세계적으로 몇 번째 안에 들 정도”라면서 “차고 넘친다고 해도 과언이 아닐 정도”라고 평가했다.이 대통령은 국군사관학교 창설과 관련해 “전장의 구분이 무의미해진 미래전에 대비하려면 통합적인 작전 능력을 갖춘 간부도 길러내야 한다”며 “국군사관학교 창설 준비 또한 흔들림 없이 진행해 달라”고 당부했다.이어 “견고한 한미 동맹, 또 자주적인 국방 역량 강화는 서로 필요충분조건”이라며 “동맹이 굳건해야 안보의 근간이 더 튼튼해질 것이고, 또 우리 자신의 힘을 키워야 동맹으로서의 가치와 필요성도 더 커지게 된다”고 짚었다. 그러면서 “보다 건설적이고 굳건한 한미 동맹의 미래를 상징할 핵잠수함 사업 추진에도 속도를 내달라”고 주문했다.아울러 이 대통령은 최근 거제 지역 폭우를 언급하며 “기후 문제도 국가 안보 측면에서 접근을 해야 될 때”라면서 “과거 기후에 맞춰졌던 기후 재난 시스템의 현대화가 시급하다”고 말했다.이어 “댐이나 저수지, 하천, 제방, 하수 관로 등의 인프라를 극한적인 기후 재난까지 대비할 수 있는 수준으로 충분히 보강할 계획을 실질적으로 추진해야 한다”며 “인공지능 기술 활용과 기상 위성 추가 확보를 통해서 기후 예측 모델을 한층 정교화하는 방안도 적극 검토해야 한다”고 덧붙였다.