친청 3인 입성, 친명 ‘김용 구하기’ 실패… 최고위 불협화음 우려

선출직 최고위원 친청 3·친명 2

이미지 확대 김민석 신임 대표 등 더불어민주당 새 지도부가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 8·17 전당대회에서 손을 잡고 인사하고 있다. 왼쪽부터 한민수·이성윤 최고위원, 김 대표, 서미화·박선원·최민희 최고위원.

대전 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 신임 대표 등 더불어민주당 새 지도부가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 8·17 전당대회에서 손을 잡고 인사하고 있다. 왼쪽부터 한민수·이성윤 최고위원, 김 대표, 서미화·박선원·최민희 최고위원.

대전 이지훈 기자

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회에서 친청계 후보 3명이 최고위원에 당선되며 다수파를 형성했다. 친명계는 막판 사퇴 카드로 김용 후보 지원에 나섰지만 역전하지 못했다. 최민희 후보가 수석최고위원에 오르며 친명·친청 갈등 우려도 커졌다. 친청계 최고위원 3명 당선, 지도부 다수 확보

친명계 막판 김용 지원전, 역전 실패로 마무리

최민희 수석최고위원 선출, 계파 긴장 지속 전망

2026-08-18 4면

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더불어민주당 8·17 전당대회 결과 5명을 뽑는 선출직 최고위원 자리에는 친청(친정청래)계 후보 3명이 모두 당선됐다. 이로써 민주당 지도부는 친명(친이재명)계 김민석 대표와 다수의 친청 선출직 최고위원이 동행하는 형태가 됐다. 친명계는 막판에 임미애·김영호 후보 사퇴 카드로 ‘김용 구하기’에 나섰지만 다수파 선점에 실패했다.17일 대전에서 열린 전당대회 결과 최고위원에는 친청계 최민희(18.35%)·이성윤(16.35%)·한민수(15.86%) 의원과 친명계 박선원(17.57%)·서미화(16.60%) 의원이 당선됐다.전날 권리당원 누적 득표율에서 6위로 밀린 김용(15.26%) 후보는 막판까지 분투했지만 친청계의 높은 결집력을 넘지 못했다. 순회경선 직후 임미애·김영호 후보가 김용 후보 지지를 선언하고 사퇴했지만 결과를 뒤집진 못했다.선출직 최고위원 구성에서 친청계가 다수를 차지하면서 향후 지도부 내에서 사안에 따라 계파 갈등이 재현될 가능성도 있다. 앞서 정청래 지도부 체제에서도 친명계 이언주·황명선·강득구 최고위원이 회의 석상에서 공개 반발하는 모습이 자주 연출됐다.특히 친청계 최민희 후보가 수석최고위원 자리를 차지하면서 친명계와 친청계의 긴장 관계는 계속될 것으로 예상된다. 수석최고위원은 임기 내내 각종 회의 등에서 당대표 옆자리를 지키고, 최고위원 가운데 가장 먼저 발언권을 가지는 등 상징성이 크다.친청계 후보들은 이날 정견 발표에서도 임미애, 김영호 후보의 전격 사퇴를 정면으로 비판했다. 한민수 후보는 “통합을 걸고 나온 김영호 후보와 대구경북의 가치를 지키겠다며 나온 임미애 후보는 15만 3345표에 대한 양해를 구하고 사퇴했나”라며 “사퇴하자마자 특정 후보를 지지해 달라고 문자를 살포하고 호소하는 건 정말 부끄럽지 않나”라고 말했다. 이성윤 후보는 “후보 2명이 특정 후보를 지지하며 사퇴한 것이 바로 밀실 야합 정치 아니겠나”라고 했다.김 대표는 당선 직후 비서실장에 김태선 의원을, 수석대변인에 박성준 의원을 임명했다. 김 대표가 ‘지명직’ 최고위원 두 자리에 누구를 인선할지도 관심사다. 김 대표가 청년을 강조한 만큼 2030 세대를 대표하는 청년 인사와 통합형 인사 또는 험지 출신 인사가 거론된다.