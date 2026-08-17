최고위원 수싸움… 표몰이 사퇴 공방

전날 임미애·김영호 후보의 사퇴로 이날 오전 9시부터 시작된 대의원 투표는 친명계 후보 3명(박선원·서미화·김용)과 친청계 3명(최민희·이성윤·한민수)의 싸움이 됐다. 권리당원 투표에선 최민희(1위)·이성윤(4위)·한민수(5위) 후보 등 친청계 후보가 선전하며 당선권에 들었지만 국민 여론조사와 대의원 투표 결과로 순위가 바뀔 수 있기 때문에 친명계를 강하게 견제했다.
한민수 후보는 “통합을 걸고 나온 김영호 후보와 대구경북을 지키겠다며 나온 임미애 후보는 15만 3345표에 대한 양해를 구하고 사퇴했나”라며 “사퇴하자마자 특정 후보를 지지해 달라고 문자를 살포하고 호소하는 건 정말 부끄럽지 않나”라고 직격했다. 이성윤 후보도 “후보 2명이 특정 후보를 지지하며 사퇴한 것이 바로 밀실 야합 정치 아니겠나”라고 말했다.
반면 권리당원 투표에서 5위 한민수 후보에 0.15%포인트 차로 밀린 김용 후보는 “어제까지 저와 함께 후보로 나온 두 동료이자 동지인 두 의원이 안 계시기 때문에 마음이 아프다”며 “임미애, 김영호 후보의 짐을 모두 안겠다”고 밝혔다. 친명계 서미화 후보도 “김영호, 임미애 후보에게 뜨거운 위로와 존경의 박수를 보낸다”며 “김민석 후보를 당대표로 그리고 지근거리에서 일할 수 있는 박선원 후보를 수석최고위원으로, 저와 김용 후보를 최고위원으로 당선시켜 달라”고 했다.
2026-08-18 3면
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