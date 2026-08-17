최고위원 수싸움… 표몰이 사퇴 공방

2026-08-18 3면

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‘친명’(친이재명) 대 ‘친청(친정청래) 간 계파 대리전으로 진행된 더불어민주당 최고위원 선거는 17일 전당대회 당일에도 예측불허 속에 후보간 치열한 싸움이 벌어졌다. 6위로 밀린 김용 후보를 당선시키려는 친명계의 화력 집중에 친청계는 한민수·이성윤 후보 구하기로 맞불 작전을 펼쳤다.전날 임미애·김영호 후보의 사퇴로 이날 오전 9시부터 시작된 대의원 투표는 친명계 후보 3명(박선원·서미화·김용)과 친청계 3명(최민희·이성윤·한민수)의 싸움이 됐다. 권리당원 투표에선 최민희(1위)·이성윤(4위)·한민수(5위) 후보 등 친청계 후보가 선전하며 당선권에 들었지만 국민 여론조사와 대의원 투표 결과로 순위가 바뀔 수 있기 때문에 친명계를 강하게 견제했다.한민수 후보는 “통합을 걸고 나온 김영호 후보와 대구경북을 지키겠다며 나온 임미애 후보는 15만 3345표에 대한 양해를 구하고 사퇴했나”라며 “사퇴하자마자 특정 후보를 지지해 달라고 문자를 살포하고 호소하는 건 정말 부끄럽지 않나”라고 직격했다. 이성윤 후보도 “후보 2명이 특정 후보를 지지하며 사퇴한 것이 바로 밀실 야합 정치 아니겠나”라고 말했다.반면 권리당원 투표에서 5위 한민수 후보에 0.15%포인트 차로 밀린 김용 후보는 “어제까지 저와 함께 후보로 나온 두 동료이자 동지인 두 의원이 안 계시기 때문에 마음이 아프다”며 “임미애, 김영호 후보의 짐을 모두 안겠다”고 밝혔다. 친명계 서미화 후보도 “김영호, 임미애 후보에게 뜨거운 위로와 존경의 박수를 보낸다”며 “김민석 후보를 당대표로 그리고 지근거리에서 일할 수 있는 박선원 후보를 수석최고위원으로, 저와 김용 후보를 최고위원으로 당선시켜 달라”고 했다.