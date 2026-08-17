더불어민주당 차기 대표에 김민석…선호투표 끝에 당선

1인 1표 처음 적용된 전당대회

과반 득표자 없어 선호투표제

국민여론조사 30% 결과 반영

이미지 확대 김민석 정견발표 더불어민주당 김민석 당대표 후보가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 김민석 정견발표 더불어민주당 김민석 당대표 후보가 17일 대전시 유성구 대전컨벤션센터에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회에서 정견 발표를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자

이미지 확대 더불어민주당 당 대표 후보들이 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 당원들에게 인사하고 있다. 왼쪽부터 송영길, 정청래, 김민석 후보. 2026.8.17 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 당 대표 후보들이 17일 대전 컨벤션센터에서 열린 제3회 더불어민주당 정기 전국당원대회에서 당원들에게 인사하고 있다. 왼쪽부터 송영길, 정청래, 김민석 후보. 2026.8.17 연합뉴스

세줄 요약 더불어민주당 차기 대표에 김민석 후보가 선출됐다. 대전에서 열린 정기전국당원대회에서 송영길·정청래 후보를 제치고 당선됐고, 과반 득표자가 없어 선호투표제로 최종 승자가 정해졌다. 김민석, 민주당 차기 대표 선출

대전 전당대회, 선호투표제 최종 확정

당원 주권·당 안정 강조하며 지지 호소

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더불어민주당을 2년 간 이끌 차기 대표에 김민석 후보가 17일 선출됐다.김 신임 대표는 이날 대전에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 송영길·정청래 후보를 따돌리고 당선됐다.개표 결과 과반 득표자가 없어 선호투표제에 따라 최종 승자가 확정됐다. 선호투표제는 상위 2인을 제외한 최하위 후보를 1순위로 투표한 유권자의 2순위 선택을 합산해 최종 승자를 가리는 방식이다.김 대표의 권리당원 누적 득표율(경남·대구·경북지역 가중치 미반영)은 49.91%로 과반에 살짝 미치지 못했다. 권리당원·대의원 투표와 국민 여론조사 결과는 각각 70%, 30% 반영됐다. 이번 전당대회는 1인 1표제가 처음 적용됐다.김 대표는 앞서 정견 발표에서 “민주당이 흔들리고, 정부가 흔들리고, 당정 관계가 흔들리고, 이재명 대통령이 흔들릴까 봐 우리는 절박하다”며 “안정적인 과반으로 당을 확고하게 안정시키는 한표를 행사해달라”고 지지를 호소했다.이어 “진정한 당원 주권 시대를 위해 가짜 당원의 경선 농단을 반드시 뿌리를 뽑겠다”며 “필요하면 신천지·통일교 특검도 도입될 것이고, 당은 순수한 민주적 정치 결사로 정화될 것”이라고 강조했다.