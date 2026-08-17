[속보] 與전대 과반 득표 없어…김민석·정청래 선호투표제로 결판

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정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 2030청년 토크 콘서트를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자