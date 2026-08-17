정치 [속보] 與전대 과반 득표 없어…김민석·정청래 선호투표제로 결판 이보희 기자 입력 2026-08-17 18:54 수정 2026-08-17 18:54 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/08/17/20260817500110 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 2030청년 토크 콘서트를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 17일 대전 유성구 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린 제3차 정기전국당원대회에서 2030청년 토크 콘서트를 하고 있다. 2026.8.17 대전 이지훈 기자 [속보] 與전대 과반 득표 없어…김민석·정청래 선호투표제로 결판 이보희 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지