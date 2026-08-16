호남 경선서 친청계 부진… 최고위 1위 올라선 박선원

최민희 2위로 밀려… 김용, 4위 약진

한민수·이성윤, 5·6위 당선권 싸움

이미지 확대 더불어민주당 당 대표와 최고위원 후보들이 15일 전남광주 나주시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 전남광주 합동연설회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 박선원·임미애 최고위원 후보, 김민석·정청래·송영길 당 대표 후보, 김용·김영호·최민희·이성윤·서미화·한민수 최고위원 후보. 2026.8.15.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 당 대표와 최고위원 후보들이 15일 전남광주 나주시 나주종합스포츠파크 다목적체육관에서 열린 민주당 대표·최고위원 전남광주 합동연설회에 참석해 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 박선원·임미애 최고위원 후보, 김민석·정청래·송영길 당 대표 후보, 김용·김영호·최민희·이성윤·서미화·한민수 최고위원 후보. 2026.8.15.

연합뉴스

세줄 요약 민주당 호남권 경선에서 친청계가 기대에 못 미치며 최고위원 순위가 뒤집혔다. 박선원 후보가 1위에 오르고 최민희·한민수 후보는 밀렸다. 친명계는 당선권 5위 안에 3명이 들며 우세를 이어갔고, 친청계는 서울·경기에서 반전을 노리고 있다. 호남 경선서 친청계 부진, 최고위 1위 박선원

누적 득표권 5위 안 친명 3명·친청 2명

서울·경기서 친청계, 계파정치 척결 강조

2026-08-17 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 8·17 전당대회 호남권 경선에서 친청(친정청래)계가 부진한 성적을 내며 최고위원 순위가 뒤집어졌다. 친명(친이재명) 대 친청 구도는 ‘3대 2’로 변함 없지만 1위 자리가 친청에서 친명으로 바뀌었다.16일 민주당 중앙당 선거관리위원회에 따르면 전날 호남권 권리당원 투표 결과 박선원 최고위원 후보는 18.53%의 득표율로 1위에 올랐다. 서미화 후보(16.86%)가 2위를 차지했고, 최민희(14.79%)·김용(13.63%)·이성윤(13.05%)·한민수(11.25%)·임미애(7.60%)·김영호(4.29%) 후보가 뒤를 이었다.누적 득표율(경남·대구·경북 가중치 5% 미반영)로 보면 박선원(17.70%)·최민희(17.33%)·서미화(16.65%)·김용(13.18%)·한민수(12.70%) 후보가 당선권인 5위 안에 들었다. 박선원·서미화·김용 후보는 친명계, 최민희·한민수 후보는 친청계 후보로 각각 분류된다.최민희 후보와 한민수 후보는 호남권 경선 이전까진 각각 1위, 3위를 달렸는데 2위, 5위로 밀린 게 눈에 띈다. 친청계인 6위 이성윤 후보와 한민수 후보와의 격차는 0.19%포인트 차다.권리당원이 가장 많은 서울·경기에서 반전을 노린 친청계 후보들은 이날 경기 수원 합동연설회에서 계파정치 척결을 강조했다. 이성윤 후보는 “계파정치, 줄 세우기 정치 척결해야 한다”고 했고, 한민수 후보도 “줄 세우기 해 봤자 소용없다. 계파정치 해 봤자 부질없다”고 지적했다.유일한 원외 인사이자 이재명 대통령의 최측근인 김용 후보가 4위로 올라선 것도 특징적이다. 김용 후보는 경기 연설회에서 “어제 호남에서는 민주당 역사상 첫 평당원 출신의 최고위원 후보인 김용에게 엄청난 지지를 보내주시면서 등수까지 한 단계 올려주셨다”며 “‘단합하고 통합하고 혁신하라’ 제게 주신 지엄한 명령으로 받아들인다”고 했다.치열한 생환 경쟁을 펼치는 친명계와 친청계는 이날도 날 선 비판을 주고받았다. 친명계 강득구 최고위원은 송영길 당대표 후보와 김용 후보의 전당대회 출마 자격을 문제 삼았다는 이유로 최고위원 출신인 이성윤 후보를 비판했다가 사실관계 오류로 공개 사과했다.이성윤 후보는 “지난달 14일 최고위원 사퇴했으므로 후보들 피선거권 논의에 관여한 바 없다”고 지적했다. 그러자 강 최고위원은 “이성윤 최고위원께서 사퇴했을 때 선호투표제를 반대했던 장면과 16일 송영길 후보와 김용 후보의 자격 논란 장면을 혼동했다”고 사과했다.