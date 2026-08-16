국민의힘 “비핵화 포기는 안보 포기”…“한국 핵무장 필요”

李 대통령 ‘전쟁 종식 다자 논의’ 제안에

장동혁 “결국 한국만 무장해제 하자는 말”

안철수 “대한민국에 필요한 건 핵 무장”

나경원 “종전 선언 구걸, ‘한국 패싱’ 불러”

이미지 확대 이재명 대통령이 지난 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 마친 뒤 자리로 돌아가고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 지난 15일 서울 종로구 세종문화회관에서 열린 제81주년 광복절 경축식에서 경축사를 마친 뒤 자리로 돌아가고 있다. 뉴스1

세줄 요약 국민의힘이 이재명 대통령의 광복절 경축사에서 나온 종전 논의와 3대 평화 공존 제안을 국가 안보체계를 흔드는 자해행위라 비판했다. 장동혁 대표와 최보윤 수석대변인은 북한 핵 고도화 언급이 빠졌다며 안보 포기라고 했고, 안철수·나경원 의원은 핵무장과 강한 억지력 필요성을 제기했다. 종전 논의·3대 평화 공존 제안 비판

북한 핵 위협 외면한 안보 포기 주장

비핵화 없는 종전, 핵무장 필요 제기

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국민의힘은 이재명 대통령의 ‘6·25 전쟁을 종식하기 위한 다자 논의’제안과 북한과의 ‘3대 평화 공존’에 대해 “국가 안보체계를 스스로 무너뜨리는 위험천만한 자해행위”라고 연일 비판했다.장동혁 대표는 지난 15일 페이스북을 통해 이 대통령의 경축사에 대해 “안보 포기 선언”이라며 “‘상호 위협 내려놓자’며 북한 핵 개발과 미사일 시험에는 한 마디도 하지 않았다”고 지적했다. 이어 “대한민국이 언제 북한을 위협한 적이 있나. 결국 한국만 무장 해제하겠다는 소리”라고 비판했다.이 대통령은 광복절 경축사에서 “서로에 대한 상호 위협 의사를 내려놓고, 아주 오래된 전쟁을 끝내기 위한 당사자들 간의 논의를 시작하자”며 “이를 통해 북의 핵 능력 고도화를 멈출 실효적 방안도 논의될 수 있을 것”이라고 했다. 지난해 광복절 경축사에서 ‘비핵화’를 직접 언급한 것과는 다르다.최보윤 수석대변인은 16일 “북한이 핵 능력을 고도화하는 상황에서도, 대통령은 북한을 향해 ‘당사자 간 종전 논의’와 ‘3대 평화 공존’이라는 껍데기뿐인 제안을 던졌다”고 비판했다. 이 대통령은 ▲서로를 존중하는 포용적 평화 공존 ▲싸울 필요가 없는 안정적 평화 공존 ▲ 세계 평화에 기여하는 책임 있는 평화 공존이라는 ‘3대 평화 공존’도 내세웠다.국민의힘 내에서는 ‘한국 핵무장’ 주장도 나왔다. 안철수 의원은 이날 페이스북에 “비핵화 없는 종전은 바로 ‘북핵 인정’”이라고 지적했다. 이어 “억지력은 선의가 아니라 공포에서 나온다. 우리 정부가 북핵을 공식적으로 인정한다면, 우리도 당연히 핵을 보유해야 한다”며 “그렇다면 지금 우리에게 필요한 건 핵 독트린, 핵 무장 프로젝트다”라고 했다.북한은 이날까지 반응을 내놓지 않았다. 나경원 의원은 페이스북을 통해 “우리가 스스로 무장해제를 자처하며 뜬구름 잡는 종전 선언을 구걸할 수록, 북한과 미국은 한국을 건너뛰고 직거래에 나서는 ‘코리아 패싱’을 할 것”이라고 했다. 그러면서 “적이 감히 도발을 꿈꾸지 못하도록 만드는 압도적 국방력, 확고한 한미동맹을 구축하라. 진짜 평화는 오직 우리 힘으로만 확보할 수 있다”고 했다.