이준석 “여한구 경질, 미국 오해할 수 밖에 없어…한국 경제 혼란 올 수도”

15일 여한구 통상교섭본부장 경질 관련

“한미투자협정 상황 투명하게 공개해야”

“후임 즉시 인선, 대미 협상 공백 없어야”

이미지 확대 이준석 개혁신당 대표가 지난 3일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이준석 개혁신당 대표가 지난 3일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 이준석 개혁신당 대표가 여한구 산업통상부 통상교섭본부장 면직을 두고 미국이 내부 혼선이나 기조 변경으로 읽을 수 있다며 우려를 제기했다. 한미투자협정 진행 상황을 국민에게 투명하게 공유하고, 후임을 빨리 정해 대미 협상 공백을 막아야 한다고 했다. 여한구 본부장 경질, 미국 오해 가능성 지적

한미투자협정 진행 상황 공개와 후임 인선 촉구

대미 외교 균열 시 경제 혼란 우려 경고

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이준석 개혁신당 대표가 여한구 산업통상부 통상교섭본부장의 면직과 관련해 “경질의 사유와 관계없이 미국 측에서 오해할 수밖에 없는 조치”라고 했다. 이 대표는 “한미투자협정의 진행 상황을 국민들에게 투명하게 공유하라”고 촉구했다.이 대표는 지난 15일 페이스북을 통해 “트럼프 정부에서 대미 투자 관련된 압박이 나온다는 기사가 나오고 있는 상황에, 정부는 여 본부장을 경질했다”며 “워싱턴에서는 (정부의) 내부가 정리되지 않았거나 기조를 바꾸겠다는 신호 둘 중 하나로 읽는다. 둘 다 우리에게 손해”라고 했다.이 대표는 “아무리 작년에 관세 부과를 앞두고 다급했다지만 트럼프 미국 대통령은 평생 호텔을 지어 팔아서 돈을 번 사람”이라며 “호텔만 손해 보는 식의 호텔 경제학으로 한미 투자협정을 다루면 가만히 있겠냐”고 했다.그는 “청와대는 ‘다양한 채널을 통해 긴밀히 논의가 진행 중’이라고 하지만 열 달 동안 긴밀했는데도 1호(대미투자 프로젝트가) 없다”며 “상대는 말이 아니라 장부를 본다”고 했다.그러면서 “야당 입장에서는 강하게 요구하겠다. 한미투자협정 진행 상황 공유하고, 통상교섭본부장 후임을 즉시 인선해 대미 협상에 공백이 없게 하라”고 촉구했다. 이 대표는 “대미 외교에 균열이 생기면 몇 주 전 겪었던 주식시장 혼란 이상의 타격이 한국 경제에 미칠 것”이라고 경고했다.한미 관세 협상 등 주요 통상 현안에서 실무 사령탑 역할을 해온 여 본부장은 지난 15일 경질됐다. 구체적인 면직 사유는 공개되지 않았다. 청와대는 이에 대해 “인사 사안에 대한 확인이 어려움을 양해 바란다”고 밝혔다.