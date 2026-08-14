대구 민주당 “5·18 모독, 이진숙 제명하라”… 李 “성역화 강요 말라”

세줄 요약 민주당 대구시당이 5·18민주화운동을 소요 사태라고 표현한 이진숙 국민의힘 의원을 규탄했다. 이들은 국회 포럼 강행과 폄훼 발언이 희생자와 유가족을 모독했다며 즉각 제명을 요구했다. 이 의원은 성역화 강요라며 반박했다. 대구시당, 5·18 폄훼 발언 강력 규탄

국민의힘에 이진숙 의원 제명 요구

이진숙, 성역화 강요라며 반박

이미지 확대 더불어민주당 대구시당 관계자들이 14일 대구 달성군에 있는 이진숙 국민의힘 의원의 지역 사무실을 찾아 기자회견을 열고 “국민의힘은 5·18민주화운동을 모독한 이 의원을 즉각 제명하라”고 밝혔다. 더불어민주당 대구시당 제공 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 대구시당 관계자들이 14일 대구 달성군에 있는 이진숙 국민의힘 의원의 지역 사무실을 찾아 기자회견을 열고 “국민의힘은 5·18민주화운동을 모독한 이 의원을 즉각 제명하라”고 밝혔다. 더불어민주당 대구시당 제공

이미지 확대 이진숙 의원, 5·18 민주화운동 포럼 환영사 (서울=뉴스1) 황기선 기자 = 이진숙 국민의힘 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회 도서관에서 열린 ‘5·18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼’에서 환영사를 하고 있다. 2026.8.13/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이진숙 의원, 5·18 민주화운동 포럼 환영사 (서울=뉴스1) 황기선 기자 = 이진숙 국민의힘 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회 도서관에서 열린 ‘5·18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼’에서 환영사를 하고 있다. 2026.8.13/뉴스1

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더불어민주당 대구시당이 5·18민주화운동을 ‘소요 사태’라고 표현한 이진숙 국민의힘 의원을 비판하고 나섰다. 이들은 국민의힘에 이 의원에 대한 제명을 요구하기도 했다. 이에 이 의원은 “헌법 전문에 5·18을 넣자면서 토론도 않는다는 건 어불성설”이라고 맞섰다.민주당 대구시당은 14일 달성군에 있는 이 의원의 지역 사무실 앞에서 기자회견을 열고 “국민의힘은 5·18민주화운동을 모독한 이 의원을 즉각 제명하라”며 이같이 밝혔다.이들은 “이 의원이 5·18민주화운동을 모독하고 폄훼하는 포럼을 국회에서 끝내 강행했다”며 “이는 숭고한 희생자와 유가족의 가슴에 또다시 씻을 수 없는 대못을 박는 행위이자, 민주주의의 역사 자체를 부정하는 반헌법적 만행”이라고 목소리를 높였다. 그러면서 “진보와 보수라는 진영 논리를 떠나 일말의 인간성과 양심이 있다면 5·18의 희생을 폄훼하거나 감히 장난쳐서는 안 된다”고 지적했다.국민의힘을 향해선 “이 의원의 행위가 정말 개인의 일탈인가”라며 “5·18 민주화운동의 정신을 헌법 전문에 담겠다고 국민 앞에 약속했던 국민의힘이, 정작 소속 국회의원이 국회에서 5·18을 왜곡하고 폄훼하는 행사를 개최하는 것을 그대로 두고 볼 것인가“라고 따져 물었다.이와 함께 “‘개인 행사’라는 말로 책임을 회피하지 말고, 5·18 민주화운동을 모독한 이진숙 의원에 대해 당 차원의 분명한 책임을 물어야 한다”고 촉구했다.한편, 이 의원은 전날 국회에서 ‘5·18 민주화운동의 재조명 국회 공개 포럼’을 열고 5·18을 소요 사태라고 표현해 논란이 됐다. 이를 두고 비판이 잇따르자 이 의원은 페이스북을 통해 “헌법 전문에 5·18을 넣겠다면서 토론도 하지 않겠다는 건 어불성설”이라며 “이미 정리가 끝났으니 더 이상의 토론은 필요 없다는 말은, 5·18을 성역으로 인정하라고 강요하는 것”이라고 반박했다.이 의원은 또 “김정은의 서울 방문을 환영하는 모임이 서울 한복판 광화문에서 열려도 어제 5·18 학술토론회만큼 비판이나 비난을 받았나라는 생각을 해본다”고 덧붙였다.