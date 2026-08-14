정청래 “김민석 ‘신천지 개입 의혹 제기’ 윤리감찰 필요”

“李대통령 기소, 조작이라면 당연 취소”

대리투표 의혹 당원 제명 제소 “천인공노”

이미지 확대 더불어민주당 정청래 당 대표 후보가 14일 경기도 성남시 모란시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 2026.8.14 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정청래 당 대표 후보가 14일 경기도 성남시 모란시장을 방문해 상인들과 인사하고 있다. 2026.8.14 연합뉴스

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세줄 요약 정청래 후보가 김민석 후보의 신천지 전당대회 개입 의혹 제기에 대해 근거가 있으면 윤리감찰단에 제기해야 한다고 말했다. 대리투표 의혹 제명 제소와 이재명 대통령 공소취소 논쟁, 지지율 하락 원인도 함께 언급했다. 신천지 개입 의혹 제기, 윤리감찰 요구

정달성 대리투표 의혹 제명 제소 비판

지지율 하락 원인과 중도층 해석 제시

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더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 정청래 후보는 14일 김민석 후보가 제기한 ‘신천지 전당대회 개입 의혹’과 관련해 “포용과 화합을 위해 윤리감찰이 필요하다”고 밝혔다.정 후보는 이날 BBS 라디오에서 “민주당이 신천지와 연결이 돼 있다는 의혹을 제기했으면 김 후보가 윤리감찰단에 가서 근거를 제기해야 한다”며 “근거가 없다면 조치를 받아야 한다”고 말했다. 이어 “정청래가 그 말을 했어도 조사를 받아야 하는 것”이라며 ‘당선되면 화합에 나서는 것이 아닌가’라는 질문에는 “그것과는 관계가 없다”고 답했다.당 선거관리위원회가 정 후보 지지 활동을 벌인 정달성 당원의 대리투표 의혹과 관련해 ‘제명 제소’를 의결한 데 대해서는 “천인공노할 일”이라며 “전당대회와 관계없이 크게 문제 삼을 생각”이라고 했다.이재명 대통령 사건 공소취소와 관련해 ‘조작기소가 명확하면 공소취소가 원칙’이라는 김 후보의 주장에는 “원칙적으로 맞다”고 말했다. 다만 “‘검찰 기소 단계에서 확인이 되면 취소해야 한다’와 ‘조작기소라는 확정판결이 나와야 취소를 할 수 있다’는 양론이 존재한다”고 지적했다.최근 이 대통령의 지지율이 취임 후 최저치를 기록한 데 대해서는 “전통적 핵심 코어 지지층이 많이 빠진 것”이라며 “정청래가 전통적 지지층의 지지를 주로 받고 있어서 제가 되면 복원된다”고 주장했다.그러면서 ‘중도층 이탈이 원인인 것 아니냐’는 질문에 “중도층은 없고 스윙보터 세력만 있을 뿐”이라며 “중도층은 여당이 여당다울 때 지지하기 때문에 제가 ‘민주당을 민주당답게’라고 말하는 것”이라고 설명했다.정 후보는 전날 송영길 후보가 자신을 향해 ‘붕어 아이큐’라고 말한 것을 두고 “그렇게 말하는 사람의 인간성을 당원들이 볼 것”이라며 “결과적으로 저한테 손해도 아니다. 그냥 우습기만 하다”고 말했다.