이진숙, 5·18 폄훼 단체와 토론회… 與 “의원직 제명”

與, 황정근 국회도서관장 해임 촉구

국힘, 거리두기… 의원 참석 안 해

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세줄 요약 이진숙 국민의힘 의원이 국회에서 5·18 민주화운동을 ‘광주사태’라 부르는 단체와 토론회를 강행해 거센 반발을 샀다. 민주당은 의원직 제명과 황정근 국회도서관장 해임을 요구했고, 행사장 안팎에서는 고성과 충돌도 벌어졌다. 국회도서관서 5·18 폄훼 단체와 토론회 강행

행사장 안팎 고성·욕설 충돌, 경찰·구급대 출동

민주당, 의원직 제명과 도서관장 해임 요구

2026-08-14 6면

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이진숙 국민의힘 의원이 13일 국회에서 5·18 민주화 운동을 ‘광주사태’라며 폄훼하는 단체와 함께 토론회를 강행했다. 더불어민주당은 의원직 제명을 추진하고, 토론회 사용을 허가한 황정근 국회도서관장의 해임을 촉구했다.이 의원은 이날 국회도서관에서 새역사국민운동 등과 함께 ‘5·18 민주화운동의 재조명’이라는 토론회를 열었다. 이 의원은 개회사에서 “5·18은 특정 진영의 소유물이 되어서는 안 된다”며 “기본 통념과 다른 주장, 불편한 질문이 나올 수도 있다. 그래도 학술적으로 접근할 수 있는 길은 열려 있어야 한다”고 말했다.토론회는 ‘광주정신, 그 역사적 실체는 무엇인가’, ‘광주 5·18에 대한 새로운 시각’, ‘5·18이 1987체제 오염과 타락의 주범이다’ 등의 세부 주제로 진행됐다. 토론회 참석자들과 이를 규탄하기 위해 토론회를 찾은 참석자들이 욕설과 고성으로 충돌했고, 경찰과 구급대도 출동했다.국민의힘은 이날 토론회와 거리를 뒀고 의원 누구도 참석하지 않았다. 앞서 정점식 원내대표가 부적절하다며 토론회 취소를 지시했고, 의원들에게도 불참을 당부한 것으로 전해진다. 2019년 자유한국당(국민의힘 전신) 시절 북한군 개입설 주장과 망언이 이어진 토론회로 현역 의원 3명이 당시 당 윤리위의 최고 수위 징계인 제명을 포함해 징계를 받은 바 있다.민주당은 이 의원의 국회 퇴출을 요구했다. 민주당은 토론회에 앞서 국회 로텐더홀에서 규탄대회를 열었다. 한병도 원내대표는 “국회를 5·18 민주화운동 폄훼의 장으로 전락시키려는 천박하고 저열한 시도를 절대 용인하지 않겠다”며 “이 의원은 대한민국 국회의원 자격이 없다”고 했다. 전남광주 지역 의원들은 ‘5·18 역사 날조 방조, 국민의힘 규탄한다’ 피켓을 들고 토론회장 앞에서 항의 시위를 벌이기도 했다.민주당은 국민의힘 추천 몫인 황 관장에 대한 해임도 촉구하기로 했다. 이주희 민주당 원내대변인은 “국회의장의 직접적인 사용 허가 취소 권고가 있었음에도 이를 끝내 받아들이지 않고 행사가 강행되도록 방치한 것은 단순한 판단 착오가 아니다”며 황 관장의 즉각 해임을 촉구했다.