“2030이 우려하지 않도록”… 與 의총서 세제 개편·공급 대책 숙의

野 “李 정부, 국민 삶 관심 없어”

이미지 확대 더불어민주당 비공개 의원총회 13일 국회에서 더불어민주당 비공개 의원총회가 열린 가운데 관계자들이 회의실 문을 닫고 있다. 2026.8.13.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 비공개 의원총회 13일 국회에서 더불어민주당 비공개 의원총회가 열린 가운데 관계자들이 회의실 문을 닫고 있다. 2026.8.13.

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세줄 요약 민주당은 정부의 주택 신속 공급방안과 금융종합정책 발표 뒤 비공개 의원총회를 열어 세제와 공급 대책을 숙의했다. 원내대변인은 국민이 부당함을 느끼지 않도록 세제안을 다듬고, 청년 20·30세대가 우려하지 않을 실질적 주거 안정 대책도 마련하겠다고 밝혔다. 정부 주택 공급·금융정책 발표 뒤 민주당 비공개 의총 개최

세제 개편·공급 대책 숙의, 2030 우려 줄일 보완 방침

국민의힘, 정부 부동산 정책의 청년 외면 비판

2026-08-14 4면

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정부의 주택 신속 공급방안과 금융종합정책이 발표된 13일 더불어민주당은 비공개 의원총회를 갖고 “2030세대가 우려하지 않을 수 있는 공급 대책도 충실히 숙의하겠다”고 밝혔다. 민주당은 정부안을 바탕으로 정책 의총 등을 거친 뒤 관련 입법에 나설 계획이다.이주희 민주당 원내대변인은 이날 국회에서 열린 비공개 의총 후 브리핑을 통해 “세제에 대해서는 발표 이후에 지금 당에서 충분히 숙의하는 과정을 거치고 있다”며 “국민들께서 부당함을 느끼지 않을 수 있는 세제안을 완성해 가도록 최선을 다해서 노력하겠다”고 설명했다.이어 “정부 발표안을 중심으로 하되 그 외에 청년 20·30세대가 우려를 하지 않을 수 있는 실질적으로 국민의 주거 안정에 도움이 되는 방향으로 공급 대책도 충실하게 숙의해가겠다”고 덧붙였다.약 2시간 동안 진행된 비공개 의총에선 한정애 정책위 의장이 정부안에 대한 간략한 요지를 설명한 후 12명 정도의 의원이 자유 발언에 나섰다고 한다. 민주당 서울시당위원장에 내정된 김영배 의원은 “이소영 의원의 경우에는 경기 과천에 너무 과도하게 주택이 공급되고 있다는 점을 얘기하면서 용산어린이공원 같은 부지도 언급은 했다”고 전했다.민주당은 오는 27~28일 인천에서 진행될 의원 워크숍을 비롯해 정책 의총 등을 통해 숙의를 이어간다는 방침이다.반면 국민의힘 장동혁 대표는 이날 경기 고양시 창릉 신도시 건설 현장에서 ‘뉴홈’ 사전청약자들과 간담회를 열고 “안타깝게도 이재명 정권은 국민의 삶과 청년의 미래에는 관심이 없다”며 “당연히 부동산 정책도 국민을 중심에 두고 있지 않다”고 비판했다.