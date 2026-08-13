이 대통령 “보훈의 가치가 다음 세대까지 이어지도록 노력 멈추지 않을 것”

국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사

“특별한 희생엔 특별한 보상으로”

이미지 확대 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사 발언하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사에서 발언을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.8.13/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사 발언하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사에서 발언을 하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.8.13/뉴스1

이미지 확대 참석자와 인사하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사에서 참석자와 인사를 나누고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.8.13/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 참석자와 인사하는 이재명 대통령 (서울=뉴스1) 이재명 기자 = 이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사에서 참석자와 인사를 나누고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.8.13/뉴스1

세줄 요약 이 대통령은 국가유공자와 보훈 가족 초청 오찬에서 보훈의 가치를 다음 세대까지 온전히 계승하겠다고 밝혔다. 특별한 희생에는 특별한 보상으로 예우를 높이고 지원을 두텁게 하며, 진보·보수 구분 없이 국가의 책임과 의무를 다하겠다고 했다. 국가유공자·보훈가족 초청 오찬 개최

보훈 가치의 세대 계승 의지 표명

특별한 희생엔 특별한 보상 강조

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이재명 대통령은 13일 “보훈의 가치가 다음 세대까지 온전히 이어질 수 있도록 함께 기억하고 계승해 가기 위한 노력을 멈추지 않을 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 ‘국가유공자 및 보훈 가족 초청 오찬 행사’를 열고 “누군가가 이 나라를 지켜내지 않았다면 오늘의 대한민국, 또 오늘의 우리의 일상적인 삶은 없다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 “특별한 희생에 특별한 보상으로 그들의 긍지를 채워드리고 또 우리가 기억하고 기록함으로써 다시 우리가 위기에 처했을 때 누군가 다시 우리 모두를 위해 선두에 나설 수 있는 그런 나라를 꼭 만들어야 되겠다”고 했다.국가유공자의 숭고한 희생과 헌신에 깊은 감사와 존경의 말씀을 드린다고 한 이 대통령은 “그 숭고한 헌신이 대한민국을 지탱하는 가장 든든한 뿌리가 되었고 우리를 하나로 이어주는 큰 힘이 되었다”고 평가했다. 그러면서 “지난 1년 동안 우리 국민주권정부는 ‘특별한 희생에는 특별한 보상’이라는 기조 아래 국가를 위한 희생에 예우는 더 높게 지원은 더 두텁게 하도록 제도를 개선하고 있다”고 소개했다.이 대통령은 “조국을 위해 목숨을 건 숭고한 헌신에 보답하는 일에 진보, 보수가 따로 있겠나”라며 “국가 유공자와 보훈 가족의 희생과 헌신으로 이룩한 오늘날의 이 대한민국이 세계 속에 더 빛나는 대한민국으로 더 크게 도약할 수 있도록 있는 힘을 다하겠다”고 했다. 이어 “앞으로도 여러분의 선대 그리고 여러분의 명예와 삶을 지키는 데 부족함이 없도록 국가의 책임과 의무를 다하겠다”고 덧붙였다.‘당신이 지켜낸 대한, 우리가 꽃피울 민국’이라는 표어로 열린 이번 행사에는 국가유공자와 그 유족 외에도 재외 독립유공자 후손 및 연평해전 참전자와 전사자 유족, 천안함 유족, 순직 군인·소방공무원 유가족 등이 함께했다. 최근 5년 내 청와대 오찬 참석 경험이 없는 인원 위주로 초청했다는 게 청와대의 설명이다.안귀령 청와대 부대변인은 “이번 행사는 독립·호국·민주로 이어진 대한민국의 역사를 함께 기리고 국가를 위한 희생과 헌신을 기억하고 예우하는 보훈의 가치를 미래 세대까지 이어가겠다는 뜻을 되새기는 자리였다”고 밝혔다.