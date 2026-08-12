李대통령 “대전환 시대…SMR 등 7대 시드 프로젝트 핵심 전략 자산 될 것”

‘미래성장동력, 7대 SEED 보고회’ 개최

“인공지능 시대 다음 먹거리 미리 준비해야”

이미지 확대 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 ‘7대 SEED’ 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단] 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 ‘7대 SEED’ 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단]

이미지 확대 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 ‘7대 SEED’ 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단] 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 미래성장동력 ‘7대 SEED’ 보고회에서 발언하고 있다. 2026.8.12 [청와대통신사진기자단]

세줄 요약 이재명 대통령은 청와대에서 7대 SEED 보고회를 주재하며 기술 교체 주기가 짧아진 대전환 시대에는 첨단 과학기술 투자가 곧 경제력과 안보력이라고 강조했다. SMR, 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주·항공, 첨단바이오, 첨단 소재·부품을 차세대 성장 엔진으로 제시했다. 대전환 시대, 첨단기술 투자 필요성 강조

SMR·핵융합 등 7대 시드 프로젝트 제시

미래 성장 엔진이자 전략 자산으로 육성

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령은 12일 “몇 년 뒤 어떤 첨단 기술이 새롭게 등장할지, 또 산업 지형이 어떻게 격변할 것인지 예측하기가 매우 어려운 대전환의 시대”라며 첨단 기술 개발 필요성을 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘미래성장동력, 7대 SEED(씨앗) 보고회’를 주재하며 “최근 주목받고 있는 첨단 기술의 공통적인 특징은 기술 교체 주기가 무척 빠르다는 점, 그리고 개인과 국가 모두 변화를 놓치면 소외된다는 점”이라며 이처럼 말했다.이 대통령은 첨단 산업 경쟁력, 과학 기술력이 곧 경제력이고 안보력이며 국력의 제1지표라고 했다. 이 대통령은 “우리 인류 역사를 되돌아보면 언제나 한발 앞서서 첨단 과학기술에 투자한 국가는 번영을 이뤘고 이를 소홀히 한 국가는 쇠퇴했음을 알 수 있다”고 했다.이 대통령은 소형모듈원자로(SMR)와 핵융합, 재생에너지, 양자, 우주·항공, 첨단바이오, 첨단 소재·부품 개발 등을 7대 시드 프로젝트라고 밝혔다. 이 대통령은 “우리가 무한한 기회를 누리는 선도자가 될 것인지 또는 도태의 위험에 언제나 노출돼 있는 추격자가 될 것인지는 우리의 선택에 달려 있다”며 “반도체 산업이 만들어 준 절호의 기회를 활용해 인공지능 시대, 그다음 먹거리를 우리가 미리 준비해야 한다”고 했다.이어 “오늘 함께 논의할 7가지 첨단 기술, 7대 시드 프로젝트는 우리 경제의 차세대 성장 엔진인 동시에 국가의 핵심 전략 자산이 될 것”이라고 평가했다. 이어 “대한민국의 대도약을 이끌어낼 혁신의 원동력이 될 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 “오늘 우리가 뿌린 첨단 기술 씨앗들이 미래에는 거대한 나무로 자라나서 새로운 메가프로젝트로 자라나게 될 것”이라고 전망했다.이날 행사에는 관계 부처 장관과 청와대 참모진 외에도 대학·연구소·기업 연구자, 이공계 학생, 창업가 등 모두 60여명이 참석했다.