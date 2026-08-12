北, 동해상으로 탄도미사일 발사...700km 이상 비행

한미 연합훈련 앞두고 올해로 11번째

합참 “정확한 제원은 정밀분석 중”

이미지 확대 ‘북한, 미상 탄도미사일 발사’ 북한이 지난 2024년 6월 26일 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사한 가운데 연평도 하늘에 북한이 발사한 탄도미사일 항적운으로 추정되는 미사일이 날아가고 있다. 사진과 기사는 관계 없음. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘북한, 미상 탄도미사일 발사’ 북한이 지난 2024년 6월 26일 동해상으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사한 가운데 연평도 하늘에 북한이 발사한 탄도미사일 항적운으로 추정되는 미사일이 날아가고 있다. 사진과 기사는 관계 없음. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한이 12일 동해상으로 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 이달 17일부터 시행되는 한미 연합훈련 ‘을지 자유의 방패’(UFS)를 앞두고 이뤄진 발사로, 올해로 11번째다.합참은 이날 오전 6시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 탄도미사일 1발을 포착했다고 밝혔다. 포착된 북한 미사일은 700km 이상을 비행한 것으로 파악됐으며 정확한 제원은 한미가 정밀분석 중이다.합참은 “한미 정보당국은 발사 초기부터 관련 동향을 추적 및 공유해왔으며 일본과도 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 공유했다”고 설명했다. 이어 “우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다”고 했다.앞서 북한은 지난 6일 오후에도 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 1발을 발사한 바 있다. 이어 6일 만에 다시 발사에 나선 것이다. 북한은 한미의 UFS 연습에 대해 ‘북침 연습’이라며 예민한 반응을 보여왔다.