靑 ‘긴급안보상황점검회의’ 개최…북한, 탄도미사일 발사

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

靑 ‘긴급안보상황점검회의’ 개최…북한, 탄도미사일 발사

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-08-12 08:07
수정 2026-08-12 08:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
김정은 북한 국무위원장
김정은 북한 국무위원장 김정은 북한 국무위원장이 지난달 28일 평양에서 조국해방전쟁승리(정전협정 체결) 73주년 경축행사에 참가한 전쟁노병들과 전시공로자들을 만나 기념사진을 찍었다고 조선중앙TV가 29일 보도했다. 김 위원장이 자리에 앉은 노병들을 향해 두 손을 들어 인사하고 있다.
연합뉴스


북한이 12일 탄도미사일을 발사하면서 청와대 국가안보실은 국방부와 합동참모본부 등이 참석한 가운데 ‘긴급안보상황점검회의’를 열었다.

국가안보실은 회의에서 정부의 대응 상황을 점검하고 이번 북한의 발사가 안보에 미치는 영향을 분석 및 평가하고 필요한 조치 사항을 지시했다.

합참에 따르면 북한은 이날 오전 6시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 탄도미사일을 발사했다. 북한이 탄도미사일을 발사한 건 지난 6일에 이어 6일 만이다.

국가안보실은 북한의 계속된 탄도미사일 발사에 우려를 표하는 한편 북한의 탄도미사일 발사는 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 것으로 도발 행위로 이를 중단할 것을 촉구했다.

김진아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로