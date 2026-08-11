호남 슈퍼위크… 김민석·정청래 ‘널뛰기’ 여론조사 속 총력전

감정싸움 번지는 與당권 경쟁

이미지 확대 더불어민주당 8·17전당대회를 엿새 앞둔 11일 김민석(왼쪽) 당대표 후보가 서울 송파구 가락몰을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. 정청래(가운데) 후보가 이날 전남광주 북구 광주교대 교육매체센터에서 열린 초청강연회에 참석해 발언 중인 모습. 같은 날 전남광주 북구를 찾은 송영길(오른쪽) 후보가 차담회 중 엄지를 들어보이고 있다.

안주영 전문기자·전남광주 연합뉴스·송영길 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17전당대회를 엿새 앞둔 11일 김민석(왼쪽) 당대표 후보가 서울 송파구 가락몰을 방문해 상인들과 인사를 나누고 있다. 정청래(가운데) 후보가 이날 전남광주 북구 광주교대 교육매체센터에서 열린 초청강연회에 참석해 발언 중인 모습. 같은 날 전남광주 북구를 찾은 송영길(오른쪽) 후보가 차담회 중 엄지를 들어보이고 있다.

안주영 전문기자·전남광주 연합뉴스·송영길 페이스북 캡처

세줄 요약 더불어민주당 호남권 권리당원 투표가 시작되며 김민석·정청래·송영길 후보가 총력 득표전에 돌입했다. 여론조사는 조사마다 큰 차이를 보였고, 정 후보는 불법 전화방 의혹을 제기하며 맞섰다. 계파 갈등이 격화돼 전대 뒤 당내 화합이 최대 숙제로 떠올랐다. 호남권 권리당원 투표 시작, 후보 총력전

여론조사 결과 엇갈림, 판세 혼전 양상

계파 갈등 격화, 전대 후 화합 과제 부상

2026-08-12 5면

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더불어민주당 8·17 전당대회의 최대 승부처로 불리는 호남권 권리당원 투표가 11일 시작되면서 송영길·정청래·김민석(기호순) 후보들도 사활을 건 득표전에 나섰다. 예측불허 양상에 여론조사 결과도 들쑥날쑥한 가운데 후보 간 감정 싸움이 격해지면서 전대 이후 화합이 최대 숙제로 떠올랐다.이날 공개된 리얼미터의 민주당 차기 당대표 지지도 조사(9~10일 무선ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조) 결과를 보면 김 후보 46.8%, 정 후보 35.2%, 송 후보 6.5% 순으로 집계됐다. 전당대회에 반영되는 국민 여론조사(30% 반영)와 마찬가지로 민주당 지지층과 무당층만을 대상으로 한 결과다.반면 뉴시스·에이스리서치 조사(9~10일 무선ARS, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트)에선 김 후보와 정 후보가 각각 36.9%, 36.7%로 오차범위 내 접전을 벌였다. 송 후보는 7.5%였다. 같은 기간, 같은 방식으로 진행된 조사였는데도 상이한 결과가 나온 것이다.정 후보는 페이스북에 에이스리서치 조사 결과를 인용하며 “0.2%(포인트)가 부족하다. 당원들께서 믿을 사람, 의리맨 정청래의 손을 잡아달라”고 지지를 호소했다. 이날 전남광주 일대를 찾은 정 후보는 또 다른 페이스북 글에선 “호남이 없었으면 민주주의도 없었다. 호남의 어머니 아버지들이 정청래를 지켜달라”고 썼다.김 후보는 현대자동차 전주공장을 찾아 출근 인사를 한 뒤 전북도의회를 찾아 “‘호남 대한 3대 메가프로젝트’와 함께 새롭고 원대한 ‘전북 메가 플랜’을 만들고 이뤄내겠다”며 전북의 지지를 호소했다. 오후에는 서울로 이동해 서울·경기 경선에도 대비했다. 사실상 호남 상주 전략을 택한 송 후보는 조선대에서 열린 전남광주 필승 결의대회에 참석하는 등 연고를 앞세워 반전을 꾀하고 있다. 송 후보는 “호남의 아들 기호 1번 송영길을 선택해달라”고 호소했다.이런 가운데 계파 갈등이 감정 싸움으로 비화하면서 누가 당대표가 되더라도 당내 화합이 최대 숙제가 될 것이란 전망이 나온다. 최근 공개 최고위원회의가 계파간 공방장으로 변질됐다는 우려가 나오자 당 지도부는 이번주 공개 최고위를 아예 열지 않기로 했다.친명(친이재명)계 강득구 최고위원은 국회 기자회견을 통해 “거짓말을 일삼는 정 후보는 당대표 자격이 없다”고 정 후보를 공개 비판했다. 반면 정 후보 측은 이날 광주 북구을 전진숙 의원 지역위원회 사무실에서 김 후보 경선운동을 위한 불법 전화방을 운영하고 경선운동원에게 금품 제공을 약속한 의혹이 접수됐다며 선거관리위원회 및 관할 경찰서에 고발할 예정이라고 밝혔다.