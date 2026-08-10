예측불허 與 전대… 투표율 유불리도 안방 표심도 안 통한다

오늘 ‘승부처’ 호남 투표 시작

이미지 확대 김민석(왼쪽)·정청래(가운데)·송영길(오른쪽) 닫기 이미지 확대 보기 김민석(왼쪽)·정청래(가운데)·송영길(오른쪽)

세줄 요약 민주당 8·17 전당대회가 투표율과 홈그라운드 이점이 모두 빗나가며 예측불허 양상으로 흐른다. 대구·부산에선 정청래가, 경북에선 김민석이 앞서며 당심이 갈렸고, 승부는 호남과 서울·경기 경선에서 판가름날 전망이다. 전대 초반 예상 구도 연쇄 붕괴

대구·부산 정청래, 경북 김민석 우세

호남·수도권 경선서 최종 승부 전망

2026-08-11 6면

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더불어민주당 8·17 전당대회가 일주일 앞으로 다가온 가운데 전대 초반 예상됐던 구도들이 줄줄이 빗나가며 예측불허 양상이 계속되고 있다. 투표율에 따른 유불리 예측도, 홈그라운드 이점도 작용하지 않으면서 김민석·정청래 후보의 ‘1.48% 포인트’ 초박빙 승부는 이번 주말 호남권과 서울·경기 경선에서 결판이 날 전망이다.10일 민주당 중앙당 선거관리위원회에 따르면 정 후보는 전날 대구 경선에서 4603표(47.82%)를 얻어 김 후보(4461표, 46.35%)를 따돌리고 1위를 했다. 당초 ‘투표율이 높을수록 김 후보가, 낮을수록 강성 당원 결집력이 높은 정 후보가 유리할 것’이란 예측이 우세했다. 그런데 이번 1·2주차 경선 지역 중 투표율(72.01%)이 가장 높은 대구에서는 반대 결과가 나온 것이다.1주차 경선에서 유일하게 60%대 투표율을 기록했던 부산(62.37%)에서도 정 후보(1만 345표, 48.76%)는 김 후보(9182표, 43.28%)를 앞지른 바 있다. 다만 투표율 2위를 기록한 경북(71.22%)에선 정 후보(4774표, 45.71%)가 김 후보(4948표, 47.37%)에 뒤져 대구·경북(TK) 지역 내에서도 당심이 갈리는 모습도 포착됐다.후보들의 홈그라운드 이점은 첫 주부터 통하지 않았다. 충남 금산이 고향인 정 후보는 충청권에서 선전할 것으로 관측됐지만 충청 지역 중 권리당원이 가장 많은 충남에서 1만 1835표(43.28%)를 얻어 김 후보(1만 2484표, 45.65%)에게 졌다. 인천 지역 6선 의원이자 인천시장을 지낸 송영길 후보는 지난 8일 인천 경선에서 3559표(11.63%)를 득표해 정·김 후보와 각각 1만 표가량 차이가 났다.초반부터 예측이 모두 빗나가자 후보들은 각각 11일과 12일부터 투표가 시작되는 호남권과 서울·경기 경선에 ‘올인’하는 모양새다.﻿ ﻿김 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “(당선되면) 내년 서울시장, 강원 강릉 국회의원 보궐선거 준비 작업을 즉각 시작하고 선거 후 당대표 재신임을 묻겠다”며 승부수를 던졌다. 경기 당원콘서트에선 “총리로 (국회 대정부질문 등에서) 대답할 때 야당이 ‘X소리’를 해도 ﻿참고 품격 있게 하려고 노력하는데 지난 한 달 정도 참으로 오랫동안 격정에 휩싸였다”고 했다.반면 정 후보는 전북 당원 콘서트에서 “반도체를 만들기 위한 소재와 부품, 장비를 제조할 공장을 전북에 만들면 되지 않겠나”라며 지원을 약속했다. 이어 “어제 대구에서 제가 1등 했다”며 “전북에서도 1등을 만들어줄 건지, 안 줄 건지 알아서 좀 해달라”고 지지를 호소했다. 전북 전주에서 열린 기자간담회에선 ‘전대 이후 분당설’ 질문이 나오자 “﻿생각조차 안 해봤다”고 선을 그었다.전남 고흥 출생인 송 후보는 김어준씨 유튜브에서 “﻿후보 중 유일한 호남(출신)”이라며 “송영길에 대한 최소한 정치적 토대가 될 수 있는 지지를 해주지 않을까 기대한다”고 말했다. 정 후보를 향해선 “진짜 ﻿이재명 대통령을 아끼면 좀 쉬라고 할 때 쉬면 되지 왜 나오나”라며 견제를 이어갔다.