예측불허 與 전대… 투표율 유불리도 고향 표심도 안 통한다

11일 ‘승부처’ 호남 투표 시작

이미지 확대 김민석 더불어민주당 당대표 후보 닫기 이미지 확대 보기 김민석 더불어민주당 당대표 후보

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세줄 요약 민주당 8·17 전당대회가 예상과 달리 흘러가고 있다. 투표율이 높으면 김민석 후보가 유리하다는 관측은 대구·부산에서 깨졌고, 정청래 후보가 대구와 부산에서 1위를 했다. 충청·인천 등 고향 변수도 약해졌고, 호남과 서울·경기 경선이 최종 승부처가 될 전망이다. 투표율 높아도 김민석 우세 예측 빗나감

정청래, 대구·부산서 1위하며 판세 흔듦

호남·서울경기 경선이 최종 승부처 부상

2026-08-11 6면

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더불어민주당 8·17 전당대회가 일주일 앞으로 다가온 가운데 전대 초반 예상됐던 구도들이 줄줄이 빗나가며 예측불허 양상이 계속되고 있다. 투표율에 따른 유불리 예측도, 홈그라운드 이점도 작용하지 않으면서 김민석·정청래 후보의 ‘1.48% 포인트’ 초박빙 승부는 이번 주말 호남권과 서울·경기 경선에서 결판이 날 전망이다.10일 민주당 중앙당 선거관리위원회에 따르면 정 후보는 전날 대구 경선에서 4603표(47.82%)를 얻어 김 후보(4461표, 46.35%)를 따돌리고 1위를 했다. 당초 ‘투표율이 높을수록 김 후보가, 낮을수록 강성 당원 결집력이 높은 정 후보가 유리할 것’이란 예측이 우세했다. 그런데 이번 1·2주차 경선 지역 중 투표율(72.01%)이 가장 높은 대구에서는 반대 결과가 나온 것이다. 1주차 경선에서 유일하게 60%대 투표율을 기록했던 부산(62.37%)에서도 정 후보(1만 345표, 48.76%)는 김 후보(9182표, 43.28%)를 앞지른 바 있다. 다만 투표율 2위를 기록한 경북(71.22%)에선 정 후보(4774표, 45.71%)가 김 후보(4948표, 47.37%)에 뒤져 대구·경북(TK) 지역 내에서도 당심이 갈리는 모습도 포착됐다.후보들의 홈그라운드 이점은 첫 주부터 통하지 않았다. 충남 금산이 고향인 정 후보는 충청권에서 선전할 것으로 관측됐지만 충청 지역 중 권리당원이 가장 많은 충남에서 1만 1835표(43.28%)를 얻어 김 후보(1만 2484표, 45.65%)에게 졌다. 인천 지역 6선 의원이자 인천시장을 지낸 송영길 후보는 지난 8일 인천 경선에서 3559표(11.63%)를 득표해 정·김 후보와 각각 1만 표가량 차이가 났다.초반부터 예측이 모두 빗나가자 후보들은 각각 11일과 12일부터 투표가 시작되는 호남권과 서울·경기 경선에 ‘올인’하는 모양새다.김 후보는 이날 국회에서 기자회견을 열고 “(당선되면) 내년 서울시장, 강원 강릉 국회의원 보궐선거 준비 작업을 즉각 시작하고 선거 후 당대표 재신임을 묻겠다”며 승부수를 던졌다. 경기 당원콘서트에선 “호남 이길 것 같다”며 “수도권도 현재의 민심이 그대로 반영된다면 100% 이기는데 솔직히 얘기하면 마음속에 일말의 걱정이 있다”고 지지층 결집을 촉구했다.반면 정 후보는 전북을 방문해 “민주당에 서운하지 않도록 ﻿배려하고 노력하겠다”고 약속했다. 전날 대구에서 1등 한 걸 언급하며 “저를 아무리 반명(반이재명)이라 해도 반명이라고 생각하지 않는 사람이 더 많다”고 했다. 또 ‘전대 이후 분당설’에는 “그런 말 하지 말라. 생각조차 안 해봤다”고 선을 그었다. 페이스북엔 “아버지, 정청래입니다. 저 좀 지켜주세요”라고 적었다.전남 고흥 출생인 송 후보는 김어준씨 유튜브에서 “﻿후보 중 유일한 호남(출신)”이라며 “송영길에 대한 최소한 정치적 토대가 될 수 있는 지지를 해주지 않을까 기대한다”고 말했다. 정 후보를 향해선 “진짜 ﻿이재명 대통령을 아끼면 좀 쉬라고 할 때 쉬면 되지 왜 나오나”라며 견제를 이어갔다.