‘2년 내 착공’ 호남반도체 전격전

2차 메가프로젝트 점검회의

이미지 확대 이재명 대통령이 10일 청와대에서 주재한 ‘메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의’에서 발언하고 있다. 왼쪽 세 번째부터 김용범 청와대 정책실장, 강훈식 비서실장, 이 대통령.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 10일 청와대에서 주재한 ‘메가프로젝트 2차 민관합동 점검회의’에서 발언하고 있다. 왼쪽 세 번째부터 김용범 청와대 정책실장, 강훈식 비서실장, 이 대통령.

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세줄 요약 이재명 대통령이 광주 군공항 기능을 2028년 중순까지 다른 군공항으로 임시 배치하고, 인근 부지는 조기 착공하라고 지시했다. 전력·용수 공급과 규제 개선도 서둘러야 한다고 강조했다. 광주 군공항 이전·부지 조기 착공 지시

호남 반도체 클러스터 속도전 강조

전력·용수·규제 개선 병행 주문

2026-08-11 1면

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이재명 대통령은 10일 800조원대 호남권 반도체 클러스터 사업 부지인 광주 군공항과 관련해 “국방부는 2028년 중순까지 광주 기지 기능을 다른 군공항으로 임시 배치해 광주 군공항 부지가 반도체 산업단지로 조기에 활용될 수 있도록 조치해 주면 좋겠다”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 ‘메가프로젝트 민관합동 제2차 점검회의’를 주재하고 “임시 배치 이전이라도 군공항 인근 부지에 산단이 조기 착공할 수 있도록 최선을 다해 주기 바란다”며 이같이 지시했다. 이어 전력·용수와 관련한 공급 계획도 차질 없이 준비해야 한다고 강조하면서 “국회와 긴밀히 소통해 관련 법령의 제정 개정에도 속도를 내야 한다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 회의에서 메가프로젝트 실행의 ‘속도’를 무엇보다 강조했다. 이 대통령은 “관련 절차를 동시에 다발적으로 추진해서 소요 시간을 대폭 줄이고 규제도 지속적으로 개선해서 최대한 빠른 집행이 이루어질 수 있도록 해 줘야 되겠다”며 “속도전을 넘어서 전격전을 치러야 하는 그런 상황”이라고 지적했다. 이어 “현재 단계에서는 무엇보다도 부지와 기반 시설이 중요하다”며 “호남·영남·충청 3개 지역이 중심이 되고 있는데 이 중에서 호남 반도체 클러스터의 경우에는 일본 구마모토에 못지않은 속도로 신속하게 집행되었으면 좋겠다”고 했다.이 대통령은 또 “메가프로젝트의 최종 목표는 성장의 축을 국토 전체로 확장하고 초격차 산업의 지도를 지방 중심으로 새롭게 재편하는 것”이라고 했다.이어 “메가프로젝트 추진 과정에서 K자 성장, 즉 성장의 양극화를 방지할 방안도 선제적으로 마련할 필요가 있다”고 덧붙였다.그러면서 “국가적 투자와 지원의 범위가 3대 메가프로젝트 대상 기업이나 산업에 한정돼선 안 된다”며 “소재·부품·장비 등 산업 생태계 전반을 함께 지원할 방안, 피지컬 인공지능(AI)의 발전이 제조업 AI 전환의 역량 강화로 이어지는 산업 대도약 전략이 필요하다”고 했다.이 대통령은 또 이날 회의에 참석한 김용관 삼성전자 사장과 정승일 ㈜SK 미래성장담당 사장 등 기업인들을 향해서도 “이미 상생 활동에 전념하고 계신 것으로 알지만, 앞으로도 더욱 각별한 관심을 가져 달라”고 요청했다.이 대통령은 “언제나 첫 페달을 밟을 때 가장 힘이 많이 드는 법”이라며 “대한민국의 황금시대, 골든 에이지가 시작되는 초입이다. 향후 1년을 골든타임으로 생각하고 총력을 다해 달라”고 당부했다.이날 회의에서는 반도체 클러스터 부지의 전력·용수 공급 계획, 정부 차원의 규제 혁신 추진 방안, 충청권·영남권 메가프로젝트 추진 계획 등이 논의됐다.기후에너지환경부가 발표한 전력과 용수 공급 계획에 따르면 통상 5~10년이 걸리는 345㎸ 고압 송전망 건설 기간을 획기적으로 앞당기기 위해 송전망 지중화 등을 적극적으로 추진할 계획이다. 경기 용인시와 호남 반도체 클러스터에만 대형 원전 15기 분량인 21GW 이상의 추가 전력 수요에 대응하기 위해 신규 원전 건설, 재생에너지 100GW 조기 보급 등도 추진한다.호남 반도체 공장에 필요한 일일 65만t의 용수를 공급하기 위해 전남광주 화순군 동복댐 증고 등 추가 수자원 확보와 하수 재처리 고도화, 도수관로 설치 등의 수단을 동원한다.산업통상부도 이 대통령이 주문한 대로 호남권 반도체 클러스터 사업에 속도를 낼 계획이다. 앞서 산업부는 지난 4일 이 대통령 주재 업무보고에서 대통령 임기 내 호남권 반도체 클러스터 착공 및 생산을 위해 올해 안에 사업시행자를 선정하고 클러스터 지정을 마치겠다고 밝힌 바 있다.