오세훈 “AI 인재 양성 노력중…한두 달 내 가시적 성과 있을 것”

세줄 요약 오세훈 서울시장이 청년 AI 스타트업 간담회에서 AI 생태계에 뛰어들 인재를 키우기 위한 분위기를 만들고 있다고 밝혔다. 그는 한두 달 내 가시적 성과가 나올 것이라며 추경에 반영된 지원책으로 청년들의 기대에 부응하겠다고 했다. 또 ‘청년 AI 사다리’ 정책으로 AI 활용 역량을 높이겠다고 했다. 청년 AI 인재 양성 분위기 조성

한두 달 내 가시적 성과 기대

청년 AI 사다리 정책 추진

이미지 확대 오세훈(가운데) 서울시장이 10일 서울 마포구 서울창업허브 공덕에서 열린 청년 AI 스타트업 간담회에서 관계자들과 이야기를 나누고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 오세훈(가운데) 서울시장이 10일 서울 마포구 서울창업허브 공덕에서 열린 청년 AI 스타트업 간담회에서 관계자들과 이야기를 나누고 있다.

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오세훈 서울시장이 10일 “AI 생태계에 뛰어들어서 헤엄칠 수 있는 인재들을 양성하기 위한 분위기를 만들 수 있도록 노력 중”이라고 말했다.오 시장은 이날 오후 마포구 서울창업허브 공덕에서 청년 인공지능(AI) 신생기업 대표들과 함께 ‘청년 AI 스타트업 간담회’를 열고 이렇게 밝혔다.그는 청년 대표들에게 “한두 달 내에 가시적 성과가 발표되지 않을까 한다. 지금 추경에도 들어가 있는데 기대감을 가지고 기다려달라”며 “새로운 영역에 도전하면서 새로운 신화를 써 내려가고 있는데 서울시가 스타트업 지원 정책을 통해서 가급적 여러분들에게 도움을 드릴 수 있는 여러 가지 시도를 게을리하지 않겠다”고 강조했다.이어 취업을 준비하는 청년의 AI 사용 경험과 기업에서 요구하는 지원자의 AI 사용 경험에 대한 차이를 언급하며 “미스매칭을 해결하기 위해 ‘청년 AI 사다리’라는 정책을 만들어서 지금 한창 노력 중이다”며 “되도록 올해가 가기 전에 고급 버전의 AI를 활용할 수 있는 능력을 자신의 노력에 따라서 배양하고 장착할 수 있도록 최대한 서둘러서 진행하겠다”고 덧붙였다.그러면서 “청년 AI 기본권 보장은 모든 청년에게 공평한 출발선을 제공하는 것을 넘어 서울의 AI 기술 생태계를 키우는 첫걸음”이라며 “AI를 활용하는 청년 인재가 AI를 만드는 창업가로, 다시 세계 시장에 도전하는 글로벌 AI 기업으로 성장할 수 있도록 촘촘한 정책 사다리를 구축하겠다”고 부연했다.그는 간담회 직전 영상 촬영과 녹음으로 AI 아바타를 제작해 아바타를 활용한 영상을 만드는 스타트업 에이아이파크 사무실에서 기술을 체험하기도 했다. 오 시장의 아바타로 제작한 영상은 간담회 직후 상영됐다. 간담회 자리에서는 서울경제진흥원에서 지정하는 ‘하이서울기업’ 등을 활용한 스타트업의 공공판로 개척, 청년 일자리 경험 사업 확대, 신생 업체 테스트베드 참여 기회 제공 등의 의견이 나왔다.