靑 ‘언론총괄’ 김상호 춘추관장 사의…참모진 개편 확대될까

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靑 ‘언론총괄’ 김상호 춘추관장 사의…참모진 개편 확대될까

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-08-10 14:23
수정 2026-08-10 14:23
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이재명 대통령, G7 순방 기내 기자간담회
이재명 대통령, G7 순방 기내 기자간담회 이재명 대통령이 지난해 6월 16일(현지시간) 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 캐나다 앨버타주 캘거리로 향하며 공군 1호기에서 기자간담회를 하고 있는 모습. 이 대통령의 오른쪽은 김상호 춘추관장.
연합뉴스


청와대의 언론 관련 업무를 총괄하는 이재명 대통령의 핵심 참모인 김상호(60) 춘추관장이 사의를 표명한 것으로 10일 알려졌다.

김 관장은 이 대통령의 남미 순방 수행 다음날인 4일 이 대통령에게 사직서를 제출했다. 이 대통령의 사직서 수리 여부는 미정이지만 내부에서는 후임 인사를 물색 중인 것으로 알려졌다.

김 관장은 이 대통령의 최측근 인사들로 구분되는 성남·경기 라인의 핵심 인물로 꼽힌다. 경남 진주 출신인 김 관장은 기자 출신으로 2017년 이 대통령이 성남시장이던 시절 인연을 맺어 2018년 경기지사, 21·22대 대선 등에서 공보 업무를 총괄했다. 이어 이 대통령 당선 이후 초대 춘추관장을 맡아 1년여간 대언론 소통 업무를 책임져왔다.

김진아 기자
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