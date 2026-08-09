민주당 험지 TK 새 수장에 박형룡·오중기…“총선 승리” 한 목소리

세줄 요약 민주당 험지인 대구와 경북 시·도당 새 위원장에 박형룡 대구시당위원장과 오중기 경북도당위원장이 선출됐다. 두 사람은 수락 연설에서 총선 승리와 지역주의 극복을 강조하며 당 결속과 외연 확장을 다짐했다. 대구시당 새 위원장에 박형룡 선출

경북도당 새 위원장에 오중기 당선

총선 승리·지역주의 타파 의지 표명

이미지 확대 9일 오후 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 더불어민주당 당 대표 및 최고위원 선출을 위한 대구·경북 합동연설회에서 박형룡 신임 대구시당위원장(오른쪽)과 오중기 신임 경북도당위원장(왼쪽)이 나란히 앉아 있다. 두 신임 위원장은 이날 앞서 치러진 시당과 도당의 정기당원대회에서 선거를 통해 선출됐다. 2026.8.9. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 9일 오후 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 더불어민주당 당 대표 및 최고위원 선출을 위한 대구·경북 합동연설회에서 박형룡 신임 대구시당위원장(오른쪽)과 오중기 신임 경북도당위원장(왼쪽)이 나란히 앉아 있다. 두 신임 위원장은 이날 앞서 치러진 시당과 도당의 정기당원대회에서 선거를 통해 선출됐다. 2026.8.9. 연합뉴스

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더불어민주당의 대표적인 험지인 대구와 경북 시·도당 새 사령탑으로 박형룡 대구시당위원장, 오중기 경북도당위원장이 선출됐다.민주당 대구시당은 9일 대구 북구 인터불고 엑스코 호텔에서 제3차 정기당원대회를 열고 박형룡 달성군지역위원장을 시당위원장으로 선출했다. 그는 6·3 지방선거와 함께 치러진 달성군 국회의원 보궐선거에서 이진숙 국민의힘 의원을 상대로 40%가 넘는 득표율을 기록하며 선전 끝에 석패한 바 있다.선호투표제로 치러진 대구시당위원장 선거는 권리당원 ARS투표와 전국대의원 온라인투표로 진행됐다. 권리당원투표에는 1만 3366명 중 5608명이 참여해 41.96%를 기록했고, 전국대의원 투표는 558명 중 368명(65.95%)이 참여했다.박 위원장은 5명의 후보자 중 권리당원 51.64%(2896명), 대의원 36.96%(136명) 유효 투표 결과를 합산해 50.74%로 과반을 넘기며 선출됐다. 박 위원장은 수락 연설을 통해 “총선 승리를 위해 똘똘 뭉치지 않으면 안 된다”며 “집권여당의 힘으로 대체불가 대구 민주당을 만들어 다음 총선에서 최대 3석, 비례 2석 획득을 목표로 힘차게 싸우겠다”고 강조했다.같은 날 치러진 경북도당 정기당원대회에서는 오중기 전 청와대 선임행정관이 신임 도당위원장 자리에 올랐다. 오 위원장은 권리당원 69.96%(4881명), 대의원 50.10%(250명) 유효 투표 합산 결과 68.63%의 득표율을 기록해 당선됐다. 오 위원장은 6·3 지방선거에서 경북도지사 선거에 출마했었다.오 위원장은 수락연설에서 “집권여당 역할을 제대로 못 해본 경북도당을 집권여당의 민주당으로 만들어보겠다”며 “다음 총선 승리를 위해 온 힘을 다하고 지역주의를 박살내는 데 온 힘을 쏟겠다”고 목소리를 높였다.