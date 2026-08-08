“현역 의원 최초” 천하람, 논산훈련소 입소…각개전투·야간행군 한다

12일부터 2박 3일간…“감사하는 마음으로 훈련”

이미지 확대 개혁신당 천하람 원내대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.8.3 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 개혁신당 천하람 원내대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. 2026.8.3 연합뉴스

세줄 요약 천하람 개혁신당 원내대표가 현역 국회의원으로는 처음으로 훈련병 신분으로 충남 논산 육군 27신병교육연대에 입소했다. 2박 3일 동안 전투복과 장구류를 지급받고 훈련병들과 같은 조건에서 생활하며, 종합각개전투와 20㎞ 야간행군, 불침번까지 소화했다. 현역 의원 최초 훈련병 입소 결정

논산 27신병교육연대서 2박 3일 체험

각개전투·야간행군·불침번 수행

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천하람 개혁신당 원내대표가 현역 국회의원으로는 처음으로 훈련병 신분으로 신병교육을 받는다.7일 천하람 의원실에 따르면 천 원내대표는 오는 12일부터 2박 3일 일정으로 충남 논산 육군 27신병교육연대에 입소한다.천 원내대표는 입소 첫날 전투복과 장구류, 보급품을 지급받고 훈련병들과 같은 조건에서 생활할 예정이다.이튿날 오전에는 종합각개전투를, 밤에는 20㎞ 야간행군을 소화한다. 불침번도 선다. 신병교육 4~5주 차에 진행되는 과정이다.이번 일정은 천 원내대표 측이 군에 먼저 제안해 성사됐다. 천 원내대표는 직접 훈련병들과 숙식하며 20대 청년들의 애로 사항을 청취할 계획이다.천 원내대표는 “2박 3일이라는 짧은 기간이지만 폭염 속에서도 힘든 훈련을 받고 있는 신병들과 고락을 함께하고자 계획한 일정”이라며 “우리 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 청춘의 시간을 희생하고 헌신하고 있는 전 군에 감사드리는 마음으로 훈련에 임하겠다”고 밝혔다.현역 국회의원이 군부대를 방문해 병영 체험을 한 적은 있지만, 훈련병으로 입소해 훈련을 받는 건 처음인 것으로 전해졌다.변호사 출신인 천 원내대표는 대한법률구조공단에서 공익법무관으로 군 복무를 마쳤다.