與 황희 “폐버스 청년주택, 아이디어 차원” 진화…野 “청년 모욕에 거지 취급”

‘보트 하우스 국내 적용’ 제안했다가 뭇매

“주택 공급책으로 개발 주장·법안도 발의”

국힘·개혁신당 이어 진보당까지 비판 나서

이미지 확대 황희 더불어민주당 의원이 지난 2024년 국회 소통관에서 오세훈 서울시장에게 양천구 목동 토지거래허가구역 지정을 즉각 해제할 것을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 황희 의원 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 황희 더불어민주당 의원이 지난 2024년 국회 소통관에서 오세훈 서울시장에게 양천구 목동 토지거래허가구역 지정을 즉각 해제할 것을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 황희 의원 페이스북 캡처

이미지 확대 버스 하우스 모습. 구글 캡처 닫기 이미지 확대 보기 버스 하우스 모습. 구글 캡처

세줄 요약 황희 민주당 의원이 폐기 버스를 리모델링해 대학가 청년의 단기 주거공간으로 쓰자고 제안했다. 비용과 이동형 설계까지 언급했지만, 정치권과 진보진영에서도 청년 모욕이라는 비판이 이어졌고, 황 의원은 순수한 아이디어 차원이라고 물러섰다. 폐버스 청년주택 제안, 정치권 비판 확산

황희, 버스 하우스 아이디어 차원 해명

여야·진보진영까지 청년 모욕 지적

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황희(3선·서울 양천갑) 더불어민주당 의원이 7일 폐기되는 버스를 재활용해 청년들의 주거 공간으로 활용하자는 제안을 한 뒤 거센 비판이 잇따르자 ‘아이디어 차원’이라고 진화에 나섰다.이날 황 의원은 자신의 페이스북에 “폐기되는 버스를 주거 공간으로 리모델링하고, 대학가 청년들의 단기성 주거 공간으로 제공하자”고 제안했다. 국회 국토교통위원회 소속의 황 의원은 “네덜란드 암스테르담 운하에 보트 하우스(boat house)가 즐비하게 있는 것을 본적이 있다”며 우리나라에도 버스 하우스(bus house)로 적용해볼 수 있다는 제안이다.그는 “리모델링 비용을 5000만원 정도만 잡아도, 1만 세대면 전체 5000억 수준에 불과”하다며 “개조 방식에 따라, 자체 운전을 통해 이동가능한 이동형 버스 하우스, 외부 차량을 통해 이동이 가능한 트레일러형 버스 하우스를 설계해 볼 수도 있다”고 했다.정치권 안팎에서 비판이 쏟아지자 황 의원은 “제가 올린 버스 하우스에 대해 청년분들이 불쾌감을 느끼신다는 이야기를 들었다”며 “저는 주택 공급책으로 주교복합과 공유공간형 주택 개발을 주장하고 또 법안도 발의했다. 버스 하우스 개념은 순수한 아이디어 차원”이라고 해명했다.박충권 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 “황 의원 본인과 가족들부터 당장 ‘버스 하우스 1호 입주자’로 들어가는 모범을 보이라”라면서 “청년들의 가슴에 못을 박은 이번 망언을 즉각 철회하고 석고대죄하라”고 직격했다.남경수 개혁신당 부대변인은 “부동산 문제를 해결할 능력도, 주택 공급을 늘릴 생각도 없는 민주당스러운 발상”이라며 “차라리 청년들에게 고시원에서 살라고 하라. 아니면 평생 집을 못 살거라 솔직하게 말하라”라고 했다. 또 “자신들은 십수 억 원의 부동산을 쥐고 떵떵거리는 동안, 세제 압박과 공급 규제로 청년들의 주거사다리를 차놓고 폐버스나 들어가라는 지독한 내로남불”이라고 비판했다.김성열 개혁신당 전 최고위원은 “아파트 좀 사게 대출규제라도 풀어달라니까 이제는 폐기된 버스 고쳐라 살라고 한다. 한마디로 청년들을 거지 취급하고 앉아 있다”며 “정작 황희 자신의 자녀는 1년에 학비만 4200만원인 외국인 학교를 보낸다. 고귀하신 당신 자녀분이라 가서 살라고 하라”고 했다.진보진영에서도 비판이 나왔다. 김종훈 진보당 대표조차 “가장 좋은 주거 공간을 청년들에게 제공해도 모자른 마당에 왜 힘들고 어려운 것은 청년들의 차지인가. 당신부터 살아 보라는 청년들의 반응에 공감한다”며 “다음 주 월요일 현장 방문으로 대학생이 세들어 살고 있는 옥탑방에 갈 것”이라고 했다.