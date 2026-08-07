北, 단거리 탄도미사일 쏜 다음날 관영매체 보도 없어

성과 확신 없거나 메시지 조절 가능성

이미지 확대 북한 노동당 기관지 노동신문은 4월 20일 “조선민주주의인민공화국 미사일총국은 4월 19일 개량된 지상대지상전술탄도미싸일 <화성포-11라>형의 전투부위력평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 보도했다. 사진과 기사는 관련 없음. 노동신문 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 북한 노동당 기관지 노동신문은 4월 20일 “조선민주주의인민공화국 미사일총국은 4월 19일 개량된 지상대지상전술탄도미싸일 <화성포-11라>형의 전투부위력평가를 위한 시험발사를 진행하였다”고 보도했다. 사진과 기사는 관련 없음. 노동신문 뉴스1

세줄 요약 북한이 전날 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 1발을 쐈지만 다음날 조선중앙통신과 노동신문에 관련 보도가 없었다. 통상 발사 다음날 사격훈련 등으로 알리던 관행과 달라 성과 불확실성, 공개 시점 조정 가능성이 제기됐다. 북한, 단거리 탄도미사일 발사 후 보도 침묵

통상 다음날 공개 관행과 다른 이례적 대응

성과 불확실성·메시지 조정 가능성 제기

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북한이 전날 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM)을 발사했지만 7일 관영매체에 관련 보도가 실리지 않았다. 통상 미사일 발사 다음날 발사 목적이나 성과를 보도하지만 이번 발사에 대해서는 침묵하고 있다.대외용 매체인 조선중앙통신과 북한 주민들이 보는 노동당 기관지 노동신문 등 북한 매체는 7일 오전 전날 발사한 미사일 소식을 전하지 않았다. 북한의 탄도미사일 발사는 올해 들어 10번째이며, 42일 만이다. 통상 북한은 SRBM을 발사하면 다음날 오전 사격 훈련 등의 형태로 관련 사실을 전한다.앞서 합동참모본부는 전날 오후 5시쯤 원산 일대에서 동해상으로 발사된 SRBM 1발을 포착했다. 합참은 “한미 정보당국은 발사 초기부터 관련 동향을 추적 및 공유해왔으며 일본과도 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 공유했다”고 밝혔다.북한이 즉시 보도하지 않은 것은 발사 성과에 대한 확신이 부족했기 때문이라는 해석이 나온다. 유지훈 한국국방연구원(KIDA) 연구위원은 “시험 결과를 내부적으로 분석하고 있거나 발사 성과를 대대적으로 선전할 정도로 확신하지 못하고 있을 가능성이 있다”고 말했다. 다만 보도 지연만으로 실패를 단정하긴 어렵다는 분석이다.공개 시점과 메시지를 조정하고 있을 가능성도 제기된다. 유 위원은 “북한은 단순한 발사 사실보다 김정은의 현지지도, 신형 무기체계의 성능, 한미에 대한 경고 메시지를 함께 부각하는 방식을 선호한다”며 “향후 보도가 나온다면 발사 성과 뿐 아니라 한미연합훈련 대응, 대남·대미 억제력 과시 등 정치적 의미를 어떻게 부여하는지가 중요한 판단 기준이다”고 설명했다.