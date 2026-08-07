“경제 빌런 김용범, 언제까지 악명 떨치나”…野, 즉각 경질 압박

李 대통령에 김용범 경질 요구

정점식 “정책실장 아닌 실책실장”

“자기 잘못 국민에 뒤집어씌워”

“온 국민이 이름 아는 악명 떨쳐”

이미지 확대 회의 참석한 정책실장 김용범 정책실장이 6일 이재명 대통령 주재로 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에 참석해 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 회의 참석한 정책실장 김용범 정책실장이 6일 이재명 대통령 주재로 정부서울청사 중앙재난안전상황실에서 열린 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에 참석해 있다. 연합뉴스

이미지 확대 발언하는 정점식 원내대표 국민의힘 정점식 원내대표가 31일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 정점식 원내대표 국민의힘 정점식 원내대표가 31일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 야권이 김용범 청와대 정책실장에 대한 경질 요구를 이어간다. 국민의힘 정점식 원내대표는 단일종목 레버리지 ETF 도입, 고금리·고물가·고환율 발언, AI국민배당금 구상 등을 들어 책임론을 제기했다. 이재명 대통령의 즉각 경질을 촉구했다. 김용범 정책실장 경질 요구 재점화

단일종목 레버리지 ETF 도입 책임론

3고 발언·AI국민배당금 구상 비판

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김용범 청와대 정책실장에 대한 야권의 경질 요구가 계속되고 있다. 정점식 국민의힘 원내대표는 7일 “김 실장은 이미 한국 경제의 빌런”이라며 “역대 정부의 그 어떤 정책실장도 이처럼 악명을 떨친 경우는 없었다”고 이재명 대통령의 즉각 경질을 다시 한번 요구했다.정 원내대표는 이날 페이스북에 전날 성기홍 청와대 홍보수석이 “경질보다 대책을 챙길 때”라며 김 실장 경질 요구를 일축한 라디오 발언에 대해 “단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입을 밀어붙인 잘못 단 하나만으로 경질해야 마땅하다”고 반박했다.정 원내대표는 “오죽하면 더불어민주당 내부에서까지 책임론이 나오겠는가”라며 “이런 사람에게 다시 민생경제 대책을 맡기겠다는 것은, 국민과 싸우겠다는 선전포고”라고 지적했다.이어 “그동안 김 실장은 경제 정책 담당자로서 일관되게 함량 미달의 수준만 보여줬다”며 “예컨대 ‘AI국민배당금’은 기업의 성과를 포퓰리즘 정책의 불쏘시개로 쓰려는 극단적 주장이었다. 이것이 과연 대한민국의 정책실장입니까, 아니면 베네수엘라의 정책실장인가”라고 했다.지난 5월 김 실장의 고금리·고물가·고환율이 이른바 ‘성공의 비용’이라는 취지의 발언에 대해서는 “전 국민이 3고 현상으로 비명을 지르고 있는데도 자화자찬하며 기꺼워하는 모습은, 마치 춘향전에서 탐관오리들의 ‘노랫소리 높은 곳에 백성의 원망 소리 높다’는 시구를 방불케 했다”고 비판했다.정 원내대표는 또 “지난 7월 코스피 대폭락의 주요 원인이 단일종목 레버리지 ETF임이 분명한데도, 오히려 김 실장은 변동성을 개인 투자자의 성향 탓으로 돌렸다”며 “정부 관료가 잘못된 정책을 변명하는 것은 많이 봤지만, 자신의 잘못을 국민에게 뒤집어씌우는 경우는 처음 봤다”고 지적했다.이어 “한국 경제의 빌런, 김 실장은 정책실장이 아니라 ‘실책실장’”이라며 “우리 국민들이 경제부총리 이름은 몰라도, 정책실장 이름은 다 알 정도”라고 꼬집었다.정 원내대표는 그러면서 “이 대통령은 김 실장을 경질하시라. 인사가 가장 강력한 메시지”라며 “대통령이 김 실장을 중용하는 한, 경제 정책에서 국민의 신뢰를 얻을 수 없다. 대통령은 김용범 실장인지, 국민인지 둘 중에서 선택하시길 바란다”고 경고했다.