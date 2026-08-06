이 대통령 “과거 관습 탈피해서 비상한 해법으로 주택 공급 물량 확보하라”

靑 홍보소통수석 “레버리지 추가 대책도 검토”

이미지 확대 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 외교부·통일부·국방부·국가보훈부 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 2026.8.5 청와대통신사진기자단

세줄 요약 이 대통령은 해외 순방 복귀 직후 7시간 30분간 부동산·주식시장 점검회의를 열고, 주택 공급 물량 확보를 위해 과거 관습을 탈피한 비상한 해법을 내놓으라고 지시했다. 정부에는 전월세 안정, 공공임대 확대, 청년·무주택자 주거비 부담 완화도 주문했다. 주택 공급 확대 위한 비상한 해법 주문

전월세 안정·공공임대 확대 추진

주식시장 변동성 요인 점검·신속 조치 지시

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이재명 대통령이 주택 공급 대책과 관련해 “과거의 관습을 탈피해서 비상한 어떤 해법을 내놓으면서 공급 물량을 확보하라”고 지시했다.성기홍 청와대 홍보소통수석은 6일 CBS 라디오에 출연해 이 대통령이 지난 3일 해외 순방을 마치고 귀국하자마자 7시간 30분 동안 부동산·주식시장 점검회의를 하면서 이같이 밝혔다고 전했다.성 수석은 “그날 대통령께서 말씀하신 것들도 지금 모두 비상한 각오인 만큼 기존의 여러 가지 공급 대책들이 진척이 잘되지 않은 것은 여러 가지 행정적인 어떤 문제라는 것들이 있기 때문에 그런 것들이 진도가 나고 있지 않다”고 했다며 대통령이 직접 챙기며 해당 부처에 대해 공급 확보 대책을 지시했다고 밝혔다.또 “앞으로 정부는 전월세 안정을 위해 공공 임대 공급을 확대하고 청년이나 무주택자에 대한 주거비 부담 완화 방안을 지속적으로 추진할 것”이라고 덧붙였다.이 대통령은 당시 회의에서 주식시장과 관련해 “주식 시장의 변동성을 키우는 요인에 대해서는 철저하게 점검·분석하고 신속하게 조치를 하라”고 했다고 성 수석이 전했다.성 수석은 “단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 증시 변동성을 키우는 요인이었다는 점을 청와대도 인식하고 있다”고 했다. 이어 “보완 대책을 내놓고 현재 시장 상황을 예의주시하고 있다”며 “상황을 꼼꼼하게 점검하면서 필요하다면 사후 관리하면서 추가 대책도 검토하고 있는 게 사실”이라고 밝혔다.성 수석은 김용범 청와대 정책실장 책임론이 나온다는 진행자의 발언에 대해 “지금은 시장을 일단 유의 깊게 살피면서 대책을 챙기는 것이 저희로서는 더 중요한 사항”이라고 선을 그었다.