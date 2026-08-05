“고향 호남에 모든 것 걸겠다… 정청래는 노무현 아닌 이인제”

송영길 與 당대표 후보 인터뷰

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 송영길 후보가 5일 국회 의원회관에서 진행된 서울신문과의 인터뷰에서 “세 후보 중 유일한 경제 전문가이자 변호사이며 광역자치단체장 출신”이라며 2028년 총선 지휘를 가장 잘할 수 있다고 말하고 있다.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 송영길 후보가 5일 국회 의원회관에서 진행된 서울신문과의 인터뷰에서 “세 후보 중 유일한 경제 전문가이자 변호사이며 광역자치단체장 출신”이라며 2028년 총선 지휘를 가장 잘할 수 있다고 말하고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 더불어민주당 당대표 선거에 나선 송영길 후보가 고향 호남과 수도권에서 대반전을 만들겠다며 자신감을 보였다. 인천 재정 정상화와 기업 유치 경험을 앞세워 민생·경제 성과를 약속했고, 주택 공급 확대와 청년 취업 지원, 중수청 수사 역량 강화도 제시했다. 정청래 후보에 대해서는 사당화와 대통령 공격을 비판했다. 호남·수도권 경선 반전 기대와 자신감 표명

인천 재정 정상화·기업 유치 경험 강조

정청래 사당화·대통령 공격 비판과 화합 촉구

2026-08-06 5면

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더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 송영길(기호 1번) 후보는 5일 “고향인 호남에 모든 것을 걸겠다”며 “이제부터가 진짜 시작”이라고 했다. 권리당원이 집중된 호남과 수도권 경선에서 대반전을 일으키겠다는 포부다.송 후보는 이날 국회 의원회관에서 진행된 서울신문과의 인터뷰에서 1주차 경선 결과에 대해 “서운하다”면서도 “제일 어려운 충청권과 부울경(부산·울산·경남)에서 10% 정도 표를 얻어 어떤 후보도 단독 과반을 차지할 수 없다는 게 드러났다”고 강조했다. 그러면서 “호남과 수도권에서는 더 높은 득표율이 나올 것”이라고 자신했다. 이번 전대에 적용되는 선호투표제를 언급하면서는 “1순위 송영길, 2순위 김민석을 선택해도 아무런 문제가 없다”고 했다.당대표 후보 중 유일하게 호남(전남광주 고흥군) 출신인 송 후보는 인천에서 6선 의원과 시장을 지낸 이력을 강조하며 자신을 ‘호남과 수도권을 함께 아우를 수 있는 후보’라고 자임했다. 호남의 지지를 발판으로 수도권까지 당의 외연을 넓힐 수 있다는 것이다. 송 후보는 “부도 위기에 놓인 인천시의 재정을 정상화하고 바이오 산업을 유치한 경험을 토대로 민생과 경제 분야에서 성과를 내겠다”고 밝혔다.송 후보는 자신을 세 후보 가운데 유일한 경제 전문가로 규정하며 가장 시급한 민생 과제로 주택 공급 확대를 꼽았다. “2030세대의 지지 없이 2030년 대선 승리도 없다”고 출마 선언을 했던 송 후보는 개인종합자산관리계좌(ISA)를 활용한 자산 형성 지원과 인재 양성, 일자리 기회 확대 방안도 제시했다.검찰개혁의 후속 과제로는 중대범죄수사청(중수청)의 수사 역량 강화를 꼽았다. 송 후보는 “수사에 소명을 가진 검사와 베테랑 수사관, 검사 출신 변호사 등을 영입해 초기 수사 공백을 메워야 한다”고 했다.송 후보는 정청래 후보를 향한 비판도 쏟아냈다. 송 후보는 “정 후보는 노무현(전 대통령)이 아니라 이인제(전 의원)처럼 대통령을 공격하고 있다”며 “노 전 대통령은 김대중 전 대통령이 어려울 때 오히려 지켰다”고 말했다. 정 후보의 지지 모임인 ‘청래당’을 두고도 “북한도 김일성당이라고 하지 않는다”며 정 후보가 ‘사당화’를 하고 있다고 비판했다.김민석 후보와 정 후보가 경선 과정에서 서로 ‘윤리위 제소’를 언급하며 충돌한 데 대해서는 “당내 선거는 끝나면 통합해야 한다”며 경선 이후 당내 화합의 필요성을 강조했다. 조국혁신당과의 통합 문제를 두고는 “절대 반대”라고 선을 그었다.