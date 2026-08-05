與 선관위, ‘생일별 홀짝 투표·전 당원 투표 현수막’ 제소 기각

“주체 특정되지 않고 실체 확인 안돼”

“단순 투표 독려 불법 선거운동 아냐”

이미지 확대 송영길·김민석·정청래, 2차 TV 토론 ‘격돌’ 더불어민주당 송영길(왼쪽부터), 김민석, 정청래 당대표 후보가 5일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 TV토론회를 준비하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 송영길·김민석·정청래, 2차 TV 토론 ‘격돌’ 더불어민주당 송영길(왼쪽부터), 김민석, 정청래 당대표 후보가 5일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 TV토론회를 준비하고 있다.

세줄 요약 민주당 중앙당선관위가 생일별 홀짝 투표 전략 가이드와 전 당원 100% 투표 문구 현수막 관련 제소를 기각했다. 선관위는 특정 조직의 실체가 확인되지 않고, 현수막도 공개적 선거운동으로 보기 어렵다고 설명했다. 생일별 홀짝 투표 전략 제소 기각

전 당원 100% 투표 현수막도 기각

황명선 최고위원 의혹은 추가 소명

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더불어민주당 중앙당선거관리위원회는 5일 이른바 ‘생일별 홀짝 투표 전략 가이드’와 ‘전 당원 100% 투표’ 문구가 포함된 현수막 게시 등으로 제소된 안건을 기각했다.선관위 관계자는 이날 소병훈 선관위원장이 해당 건들에 대한 기각 결정을 의결했다고 밝혔다.앞서 김민석(기호 3번) 당대표 후보 측은 친청(친정청래)계 최고위원 후보 지지자들의 생일별 홀짝 투표 전략 배포가 당규 위반이라며 중앙당 선관위에 신고한 바 있다.이에 맞선 정청래(기호 2번) 당대표 후보 측도 김 후보를 지지하는 의원들이 김 후보의 선거 구호 문구가 담긴 현수막을 걸었다며 중앙당 선관위에 신고했다.이에 대해 선관위 관계자는 “생일 홀짝 투표 전략 가이드는 행위 주체로 특정된 모 조직의 대표자들이 특정되지 않고 실체 확인이 안 된다”며 “후보자들이 그 행위를 주도한 게 아니지 않나”라고 말했다.그러면서 “플래카드는 공개적이고 집단적인 선거운동으로 볼 수 없다”며 “지역위원회별로 현수막 형식과 내용이 달라 단순히 투표 독려 행위라고 주장하는 한 그걸 불법 선거운동으로 볼 수 있는 근거는 없다”고 설명했다.이와 관련해 중앙당 선관위는 전날 분과회의를 열고 두 사안을 심리한 바 있다. 중앙당 선관위는 조만간 당 최고위원회에 이 같은 결정 사항을 보고할 예정이다.한편 중앙당 선관위는 황명선 최고위원이 김 후보 측의 선거운동에 직함을 갖고 도와줬다는 의혹에 대해선 황 최고위원의 소명 자료를 추가로 받아보기로 했다.앞서 소셜미디어(SNS)상에서는 황 최고위원이 김 후보와 함께 온라인 화상회의를 하는 듯한 사진이 퍼지기도 했다. 민주당 당규상 최고위원은 선출직 당직의 선거운동을 할 수 없다고 규정하고 있다.