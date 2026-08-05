김용, 정치적 고향 성남서 필승 결의대회…“원외 평당원 지도부 도전”

李대통령 시민주권행정 실천 출발점

“유일한 원외 평당원 최고위원 후보”

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회 ‘유일한 원외 평당원 최고위원 후보’를 내세운 김용 후보가 정치적 고향인 경기 성남시에서 막판 세몰이에 나선다. 사진은 ‘성남당원 필승 결의대회’ 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회 ‘유일한 원외 평당원 최고위원 후보’를 내세운 김용 후보가 정치적 고향인 경기 성남시에서 막판 세몰이에 나선다. 사진은 ‘성남당원 필승 결의대회’ 포스터.

세줄 요약 더불어민주당 최고위원 선거에 출마한 김용 후보가 정치적 고향인 성남에서 필승 결의대회를 열고 막판 지지세를 모았다. 유일한 원외 평당원 후보인 그는 조직과 현역 프리미엄 없이 당원 선택으로 지도부에 들어가 이재명 정부 성공을 뒷받침하겠다는 뜻을 밝힐 예정이다. 성남서 필승 결의대회 개최

원외 평당원 후보 정체성 부각

당원 주권·이재명 정부 성공 강조

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더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마한 김용(기호 2번) 후보가 이재명 대통령의 정치적 고향인 경기 성남시에서 막판 세몰이에 나선다. 유일한 원외 평당원 최고위원 후보를 내세운 김 후보는 당원·지지자들과의 필승 결의대회를 통해 평당원의 힘으로 당 지도부에 입성해 이재명 정부의 성공을 뒷받침하겠다는 각오를 밝힐 예정이다.김 후보 측은 오는 6일 경기 성남시 분당구 경기도경제과학진흥원 글로벌R＆D센터에서 성남당원 필승 결의대회를 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 행사는 김 후보가 오랜 기간 정치적 기반을 다져 온 성남에서 당원들과 선거 승리를 결의하고 남은 경선 일정에 임하는 각오를 밝히기 위해 마련됐다.특히 성남은 김 후보가 이 대통령과 함께 시민 중심의 행정과 현장 정치를 실천하며 정치적 경험을 쌓았던 곳이기도 하다.김 후보는 성남에서 시작된 개혁과 민생 중심의 정치가 이재명 정부의 성공과 당원 주권 실현으로 이어져야 한다는 메시지를 강조할 예정이다.김 후보 측은 “김 후보가 현역 국회의원이나 지역위원장이 아닌 유일한 원외 평당원 후보로서 조직과 현역 프리미엄 없이 당원들의 자발적인 선택과 지지만으로 당선권 경쟁을 이어가고 있다”고 설명했다.특히 김 후보는 “지역구도 조직도 없는 원외 후보에게 당원들이 보내 주시는 한 표 한 표는 김용 개인을 넘어 평당원의 목소리를 지도부에 반영하라는 개혁의 명령”이라며 “성남에서 다시 필승의 각오를 다지고 이재명 정부의 성공을 가장 앞에서 지키는 최고위원이 되겠다”고 강조할 방침이다.결의대회에선 당원 주권의 제도적 완성, 정부보다 반 박자 빠른 민생 입법, 정치검찰 개혁 등 핵심 공약을 설명하고, 평당원들의 목소리를 당 지도부와 국정에 가감 없이 전달하는 ‘민주당 평당원의 대변인’이 되겠다는 의지도 밝힐 것으로 보인다.김 후보 측은 “이번 결의대회는 단순한 지역 행사가 아니라 김용 후보의 정치적 출발점인 성남에서 이재명 정부 성공과 최고위원 선거 승리를 결의하는 자리”라며 “당원들과 함께 막판 상승세를 만들어 반드시 지도부에 입성하겠다”라고 강조했다.