“당원들의 생각을 현실로” 與 당원 플랫폼 ‘모두의 민주’ 출범

김남준·모경종·전은수 등 청년 주도

“의원 중심이 아닌 당원 중심 플랫폼”

당대표·최고위원 후보들도 당원 소통

이미지 확대 5일 국회 의원회관에서 열린 시민 참여형 민주주의 커뮤니티 ‘모두의 민주’ 창립식에서 송영길 더불어민주당 당대표 후보와 최고위원 후보들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 한민수, 최민희, 박선원 최고위원 후보, 김남준 창립준비위원, 송 후보, 서미화 최고위원 후보. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일 국회 의원회관에서 열린 시민 참여형 민주주의 커뮤니티 ‘모두의 민주’ 창립식에서 송영길 더불어민주당 당대표 후보와 최고위원 후보들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. 앞줄 왼쪽부터 한민수, 최민희, 박선원 최고위원 후보, 김남준 창립준비위원, 송 후보, 서미화 최고위원 후보. 연합뉴스

세줄 요약 더불어민주당 당원 플랫폼 ‘모두의 민주’가 국회 창립식을 열고 본격 활동에 들어갔다. 청년 의원들과 전당대회 후보들이 참석해 당원과의 소통 강화를 강조했고, 당원 중심의 광장형 네트워크와 정책 개발 구상을 내놨다. 당원 의견 수렴 플랫폼 ‘모두의 민주’ 출범

청년 의원 주도, 전당대회 후보들 참석

당원주권 정당·소통 확대·정책 연결 구상

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더불어민주당 당원들의 의견을 듣고 소통하겠다는 취지로 설립된 당원 플랫폼 ‘모두의 민주’가 5일 국회에서 창립식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다.민주당 내 청년 의원으로 분류되는 김남준·모경종·전은수 의원은 이날 국회의원회관에서 당원들과 함께 창립식을 열었다. 행사에는 8·17 전당대회에 출마한 송영길 당대표 후보와 최민희·서미화·한민수·박선원(기호순) 최고위원 후보도 참석했다. 김민석 당대표 후보는 영상 축사를 보냈다.행사를 주최한 김남준 의원은 “정치는 늘 중요했지만 정작 시민들이 정치를 즐겁게 만나고 소통하는 공간은 부족했다”며 “모두의 민주는 바로 그 빈 공간을 채우기 위해 출발했다”고 밝혔다.전 의원도 “모두의 민주는 의원 중심의 기구가 아니라 공식적이고 딱딱한 여의도 문법에서 벗어나 당원 중심의 플랫폼”이라고 설명했다.최고위원 후보들도 이날 당원 플랫폼 창립 행사에 참여하며 당원과의 적극적인 소통에 방점을 뒀다.최 후보는 “이런 프로젝트를 중심으로 민주당의 문화가 확 바뀌어 당원주권 정당, 1인 1표 시대로 나아갈 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.서 후보도 “지금까지 민주당이 2030 청년들을 자꾸 소비자 혹은 수동적인 입장에서만 바라보던 관점에서 대전환해 직접 정책을 만들고 본인들의 어려움을 이야기할 수 있도록 한다는 비전이 보인다”고 했다.한 후보는 “(이 프로젝트를 계기로) 더 열심히 하고 더 하나로 되는 민주당에 힘을 합쳐 이재명 정부 성공에 앞장설 것”이라고 강조했다.박 후보도 “누구 할 것 없이 생각을 말하고 생각이 현실이 되는 힘 있는 공간으로 우리 모두를 위한 강력한 견인차가 될 것”이라고 말했다.모두의 민주는 당원들이 각자 관심사 등을 중심으로 자유롭게 모이고 대화할 수 있는 ‘광장형·네트워크형 공동체’를 구상하고 있다. 플랫폼에서 논의된 내용을 실질적인 정책 개발 등으로 확장하겠다는 목표다. 정치 어젠다 기반의 수평적 네트워크인 ‘나노 커뮤니티’와 인공지능을 통해 주간 정치·사회 이슈 등을 정리하는 ‘위클리 AI 브리핑’ 등이 플랫폼의 기본 토대가 될 전망이다.