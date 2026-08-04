“민주당에 반명은 없다… 전대 끝나면 다시 원팀으로 뭉쳐야”

정청래 與 당대표 후보 인터뷰

이미지 확대 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 정청래 후보가 4일 전남광주에서 소방공무원 간담회에 참석하기 위해 차량으로 이동 중 서울신문과 인터뷰한 뒤 손가락으로 ‘V자’ 표시를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 8·17 전당대회에 출마한 정청래 후보가 4일 전남광주에서 소방공무원 간담회에 참석하기 위해 차량으로 이동 중 서울신문과 인터뷰한 뒤 손가락으로 ‘V자’ 표시를 하고 있다.

세줄 요약 정청래 민주당 당대표 후보는 반명 색출은 매카시즘이라며 민주당에 반명은 없다고 했다. 호남 민심은 자신을 지지한다며 전광석화식 반도체 클러스터 추진과 신천지 의혹 윤리위 제소를 주장했다. 전대 뒤에는 원팀 복귀와 인재 탕평, 혁신당 합당 여론조사도 서둘러야 한다고 했다. 반명 색출론 비판, 민주당엔 반명 없다는 주장

호남 민심 자신감, 반도체 클러스터 속전속결 강조

전대 뒤 원팀 복귀, 탕평 인사와 합당 여론조사 언급

2026-08-05 8면

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더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거에 출마한 정청래(기호 2번) 후보는 4일 “자꾸 반명(반이재명), 반명하는데 민주당에 반명은 없다”면서 “무슨 매카시즘(극단적 반공산주의 열풍)도 아니고 색출해서 숙청하겠다는 건가. 그렇게 하면 안 된다”고 말했다.오는 15일 호남권 경선을 앞두고 이날 전남광주통합특별시를 찾은 정 후보는 서울신문과의 동행 인터뷰에서 “현장 밑바닥 민심을 보면 정청래가 반명이라고 아무도 믿지 않는다”고 말했다. 이어 “(이재명 정부 출범 2년차인데) 레임덕 얘기가 말이 되는 얘기인가. 그런 단어가 나오는 것 자체가 불손하다”며 “1년 전에 나를 보고 ‘수박’(겉은 민주당, 속은 국민의힘)이라고 한 것과 똑같다”고 했다.최대 승부처인 호남 민심을 청취한 정 후보는 “밑바닥 민심은 다 정청래다. 1년 전이나 지금이나 변화가 없다”면서 “여론조사와 현장 밑바닥은 다르다. 내가 십시일반 개미군단 아닌가”라고 했다.정 후보는 또 이재명 대통령 임기 내에 호남 반도체 클러스터 공장을 가동시키겠다고 강조했다. 그러면서 “전광석화 속전속결로 해야 한다. 정청래가 이건 좀 장점이 있지 않나”라면서 “부동산 공급 같은 것도 행정절차를 없애고 빨리빨리 해야 한다”고 했다. 정 후보는 이번 주말 제주·인천과 강원·대구·경북 순회경선에 대해선 “예상이나 예측 같은 걸 하지 않는다”며 “정청래는 계산하지 않고 열심히 할 뿐”이라고 말했다.다만 신천지 개입 의혹을 제기한 김민석 후보에 대해서는 “윤리위 제소를 반드시 해야 된다. 그건 정청래가 그렇게 했어도 조사받아야 한다”고 했다. 이어 “위헌정당 시비 속에 당을 계속 위험에 빠뜨리는 것 아닌가. 그러니 내가 윤리감찰 1호를 지시한다고 해도 뭐라고 말을 못한다”고 덧붙였다.지난 2일 부산·울산·경남(부울경) 순회경선 당시 “민주당은 원래 연임을 허용하지 않는다”고 주장한 송영길 후보를 향해선 “안 그래도 대기실에서 본인은 중임 아니냐고 그랬다”며 “중임은 되고 연임은 안 되나”라고 반문했다.정 후보는 다만 전당대회가 끝난 이후에는 다시 원팀이 돼야 한다고 역설했다. 정 후보는 지난해 8월 전당대회에서 승리한 이후 자신을 지지하지 않았던 의원들도 지도부에 기용하는 등 ‘탕평 인사’를 했다. 정 후보는 “아직 당직을 어떻게 하겠다는 생각은 없지만 전당대회가 끝나면 1년 전처럼 필요한 인재를 적재적소에 배치하려고 한다”고 밝혔다. 조국혁신당과의 합당 관련 전당원 여론조사 추진에 대해선 “바로 해야 한다. 그건 총선이 임박할수록 어렵다”고 했다.