李대통령, 콜롬비아 특사단에 윤준병·이해민 의원 파견

신임 대통령 취임식 참석 예정
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기자간담회하는 윤준병
기자간담회하는 윤준병
(전주=연합뉴스) 임채두 기자 = 더불어민주당 전북특별자치도당위원장인 윤준병(정읍·고창)의원이 23일 전북도의회 기자실에서 도당위원장 연임 도전 기자간담회를 하고 있다. 2026.7.23
doo@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
(전주=연합뉴스) 임채두 기자 = 더불어민주당 전북특별자치도당위원장인 윤준병(정읍·고창)의원이 23일 전북도의회 기자실에서 도당위원장 연임 도전 기자간담회를 하고 있다. 2026.7.23
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이재명 대통령은 7일 아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 신임 대통령 취임식 참석 특사단에 더불어민주당 윤준병 의원과 조국혁신당 이해민 의원을 파견한다.
강유정 청와대 수석대변인은 4일 서면 브리핑에서 특사단은 대통령 취임식 참석뿐만 아니라 양국 간 우호 협력 관계 증진을 위해 파견한다고 밝혔다. 윤 의원은 한·콜롬비아 의원친선협회 부회장을 맡고 있으며 특사단장을 맡는다.
특사단은 콜롬비아 측에 한국 정부의 국정 철학 및 대외정책을 설명하고 콜롬비아 신정부와의 전략적 협력 동반자 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 대통령 친서와 함께 전달할 계획이다.
오중석 서울시의원, ‘휘경 리오포레’로 새 출발하는 휘경주공, 동대문구 중심 단지로 육성
서울시의회 주택공간위원회 오중석 의원(더불어민주당, 동대문2)이 옛 휘경주공 1·2단지가 새 이름 ‘휘경 리오포레(Hwigyeong RIOFORET)’로 새출발한 것을 진심으로 환영하며, 명칭에 걸맞은 단지 가치 상승을 위해 앞으로도 힘을 보태겠다고 밝혔다. 휘경 리오포레 1·2단지 통합 협의회는 소유자 75% 이상의 동의를 모아 명칭 변경 절차를 마쳤으며, 지난 7월 외벽 재도장 및 환경 개선 공사를 비롯한 관련 행정 절차를 최종 완료했다. 새로운 단지명인 ‘리오포레’는 중랑천(Rio)과 배봉산숲(Foret)의 풍요로운 자연을 담은 이름으로, 주민들이 뜻을 모아 이뤄낸 변화의 결실로 평가받고 있다. 오 의원은 옛 주공아파트 시절 이 단지 113동에 거주하며 주민들과 동고동락했던 인연을 언급하며, “함께 살았던 이웃으로서, 우리 손으로 이뤄낸 오늘의 변화가 누구보다 반갑고 뿌듯하다”고 소감을 밝혔다. 이어서 오 의원은 “명칭이 바뀐 것으로 끝이 아니라 이제부터가 진짜 시작”이라며, 주택공간위원회 위원으로서 쌓아온 정책 경험을 바탕으로 후속 지원에 나서겠다고 밝혔다. 오 의원은 “동부간선도로 지하화로 조성될 중랑천 수변공원과 배봉산 둘레길 접근성을 높
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강 수석대변인은 “특사단은 한·콜롬비아 자유무역협정(FTA)을 기반으로 발전해 온 양국 경제협력을 심화하고 에너지, 인프라, 교육 등 다양한 분야에서 콜롬비아 신정부와 실질 협력을 강화해 나가고자 하는 한국 정부의 의지도 전달할 예정”이라고 밝혔다.
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